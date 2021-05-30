"PayPal вкрав 12 тисяч": культовий покерист Манімейкер подає в суд на платіжну систему

Організація конфіскувала велику суму у Кріса Манімейкера в рамках боротьби з азартними іграми в інтернеті

Кріс Манімейкер / Фото: Getty Images

Легендарний покерист Кріс Манімейкер заявив, що має намір подати до суду на відому платіжну систему PayPal. Причиною позову стало блокування, а потім і конфіскація організацією 12 тисяч доларів з рахунку Кріса.

У чому ж причина? Річ у тім, що PayPal зайняв жорстку позицію у боротьбі з азартними іграми. Спочатку система була одним з найпопулярніших каналів для виведення грошей з онлайн покер румів, однак з прийняттям Закону про боротьбу з незаконними азартними іграми в інтернеті уряд США почав застосовувати санкції до багатьох платіжних систем.

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Внаслідок цього PayPal, по суті, став на бік держави та почав відмовлятися від обробки трансакцій навіть для легальних онлайн-казино і покер румів. Що цікаво, Манімейкер заявляє, що заарештовані 12 тисяч доларів були пов'язані не з покером, а з його... фентезі-лігою з футболу!

"Я надаю своїм юристам право визначати, що каже закон, але я думаю, що це пряма крадіжка. Paypal – платіжний хуліган. Мова йде не стільки про гроші, хоча 12000 доларів – дуже великі гроші. Це викрадення чужих грошей і приховування тисяч слів юридичною нісенітницею, яку ніхто не читає".

Кріс також закликає інших покеристів приєднатися до колективного позову проти PayPal, адже за останні роки багато гравців скаржилися на проблеми з виведенням коштів через дану систему: "Хтось повинен протистояти цим хлопцям. Я збираюся і далі використовувати свій статус та свої канали в соціальних мережах, щоб викривати ці аморальні та незаконні дії. Попрошу інших приєднатися до мого позову проти PayPal".