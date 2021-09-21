22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Купив печиво і виграв мільйон: американський покер-рум придумав нестандартну рекламу (фото)

Андрій Трофімов
21 вересня, 14:00
Організатор покерних турнірів у США розсилає промо-коди потенційним клієнтам за допомогою печива з передбаченням

Незвична рекламна акція від покер-руму / Фото: Getty Images

Відомий американський покер-рум Americas Cardroom придумав нестандартну рекламну акцію для залучення клієнтів. Організатори вирішили розіграти мільйон доларів ... за допомогою печива!

Для розіграшу ACR використовує печива з передбаченнями, підписавши контракт з медіа-компанією OpenFortune. Вона займається розповсюдженням реклами, поміщаючи її на невеликі папірці всередину печива з передбаченнями.

Потім ці вироби направляються в китайські ресторани по всій території США. Серед клієнтів OpenFortune значаться такі відомі бренди як Coca-Cola, Disney та Capital One.

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В рамках даної кампанії покер-рум розіслав "печива щастя" у 21 тисячу ресторанів країни. Усередині виробів знаходиться унікальний номер, а також QR-код з прогнозом, який веде на рекламну сторінку акції.

Там любителі покеру можуть використовувати його для отримання подарунка в покер-румі. Варто відзначити, що раніше цей вид поширення реклами в покері не був помічений.

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