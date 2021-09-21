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Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Купил печенье и выиграл миллион: американский покер-рум придумал нестандартную рекламу (фото)

Андрей Трофимов
21 сентября, 14:00
Организатор покерных турниров в США рассылает промо-коды потенциальным клиентам с помощью печенья с предсказанием

Необычная рекламная акция от покер-рума / Фото: Getty Images

Известный американский покер-рум Americas Cardroom придумал нестандартную рекламную акцию для привлечения клиентов. Организаторы решили разыграть миллион долларов... с помощью печенья!

Для розыгрыша ACR использует печенья с предсказаниями, подписав контракт с медиа-компанией OpenFortune. Она занимается распространением рекламы, помещая ее на небольшие бумажки внутрь печенья с предсказаниями.

Затем эти изделия направляются в китайские рестораны по всей территории США. Среди клиентов OpenFortune числятся такие известные бренды как Coca-Cola, Disney и Capital One.

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В рамках данной кампании покер-рум разослал "печеньки счастья" в 21 тысячу ресторанов страны. Внутри изделия находится уникальный номер, а также QR-код с предсказанием, который ведет на рекламную страницу акции.

Там любители покера могут использовать его для получения подарка в покер-руме. Стоит отметить, что ранее данный вид распространения рекламы в покере не был замечен.

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