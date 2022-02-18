Культове покерне шоу повертається на екрани. Хто з гравців візьме участь у 9-му сезоні?

Шоу High Stakes Poker вийде на екрани 21 лютого / Фото: Pokernews

Наприкінці лютого повертається одне з найзнакових покерних шоу High Stakes Poker. Це буде вже дев'ятий сезон телешоу.

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У ньому очікується повернення колишніх зіркових учасників – Даніеля Негреану, Дойла Брансона, Філа Айві та Тома Двана. Також очікується приїзд фінського екс-тенісиста Патріка Антоніуса. До них приєднаються кілька цікавих новачків.

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Одним із них стане чемпіон останнього Main Event WSOP Корай Алдемір. Також запрошення отримали легендарний хайролер Гаррета Адельштейна, а також популярна стримерка Кім Халтман.

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Перший епізод телешоу вийде 21 лютого, прямі трансляції будуть доступні на стрімінговій платформі PokerGo. Відзначимо, що High Stakes Poker вперше вийшов на екрани у 2006 році та з'являвся в кабельній мережі до 2011 року, після чого зробив тривалу паузу аж до 2020 року.