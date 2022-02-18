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Культовое покерное шоу возвращается на экраны. Кто из игроков примет участие в 9 сезоне?

Анатолий Дерека
18 февраля, 17:59
Фил Айви, Даниэль Негреану и Дойл Брансон готовы к сражению на телешоу High Stakes Poker. Первый эпизод выйдет 21 февраля

Шоу High Stakes Poker выйдет на экраны 21 февраля / Фото: Pokernews

В конце февраля возвращается одно из самых знаковых покерных шоу High Stakes Poker. Это будет уже девятый сезон телешоу.

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В нем ожидается возвращение прежних звездных участников – Даниэля Негреану, Дойла Брансона, Фила Айви, и Тома Двана. Также ожидается приезд финского экс-теннисиста Патрика Антониуса. К ним присоединятся несколько интересных новичков.

Одним из них станет чемпион последнего Main Event WSOP Корай Алдемир. Также приглашение получили легендарный хайроллер Гаррета Адельштейна, а также популярная стримерша Ким Халтман.

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Первый эпизод телешоу выйдет 21 февраля, прямые трансляции будут доступны на стриминговой платформе PokerGo. Отметим, что High Stakes Poker впервые вышел на экраны в 2006 году и показывался в кабельной сети до 2011 года, после чего сделал длительную паузу аж до 2020 года.