Хто контролює біткоїн? Усього 50 осіб керують половиною обороту криптовалюти

Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта у світі / Фото: 3dnews

Минулого тижня біткоїн побив свій історичний рекорд. 20 жовтня найуспішнішу криптовалюту оцінили у 66,9 тисячі доларів.

Для багатьох інтерес криптовалюти полягає в тому, що її не контролює держава чи фінансові установи. Проте дослідження National Bureau of Economic Research показало, що всього 50 осіб та організацій мають контроль над половиною потужностей біткоїну.

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Це лише 0,1% учасників мережі BTC. Крім того, якщо розширити діапазон, дослідження стверджує, що 10% найбільших майнерів світу контролюють 90% біткоїну.

Автори статті розповідають, що на кінець 2020 року у зверненні перебувало 14 мільйонів біткоїнів. З них 60% були в руках приватних інвесторів, тоді як інші – компаній та організацій.

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/ Фото: interestingengineering

При цьому в дослідженні наголошується, що результати можуть не демонструвати повну картину, адже кілька великих біткоїн-гаманців можуть контролюватись однією і тією ж особою. Яскравий приклад – творець біткоїна Сатоші Накамото, якому, за чутками, належить 20 тисяч гаманців.

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Однак той факт, що мережа BTC контролюється невеликою групою людей, передбачає можливість атаки, за допомогою якої група власників може отримати контроль над мережею. Двічі витративши свої біткоїни, ці люди можуть скасувати всі транзакції і в принципі зупинити використання криптовалюти