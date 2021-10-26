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Динамо --
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Минай --
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Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Главная Игра Крипто

Кто контролирует биткоин? Всего 50 человек управляют половиной оборота криптовалюты

Андрей Трофимов
26 октября, 22:05
Всего полсотни человек или компаний могут совершить революцию на рынке криптовалюты и даже остановить ее использование

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире / Фото: 3dnews

На прошлой неделе биткоин побил свой исторический рекорд. 20 октября самую успешную криптовалюту оценили в 66,9 тысячи долларов.

Для многих интерес криптовалюты заключается в том, что ее не контролирует государство или финансовые учреждения. Однако исследование National Bureau of Economic Research показало, что всего 50 человек и организаций имеют контроль над половиной мощностей биткоина.

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Это всего лишь 0,1% участников сети BTC. Кроме того, если расширить диапазон, то исследование утверждает, что 10% крупнейших майнеров мира контролируют 90% биткоина.

Авторы статьи рассказывают, что на конец 2020 года в обращении находилось 14 миллионов биткоинов. Из них 60% были в руках частных инвесторов, тогда как оставшиеся – компаниями и организациями.

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/ Фото: interestingengineering

При этом в исследовании отмечается, что результаты могут не демонстрировать полную картину, ведь несколько крупных биткоин-кошельков могут контролироваться одним и тем же лицом. Яркий пример – создатель биткоина Сатоши Накамото, которому, по слухам, принадлежит 20 тысяч кошельков.

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Однако тот факт, что сеть BTC контролируется небольшой группой людей, предполагает вероятность атаки, с помощью которой группа владельцев может получить контроль над сетью. Дважды потратив свои биткоины, эти люди могут отменить все транзакции и в принципе остановить использование криптовалюты