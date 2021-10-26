Кто контролирует биткоин? Всего 50 человек управляют половиной оборота криптовалюты

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире / Фото: 3dnews

На прошлой неделе биткоин побил свой исторический рекорд. 20 октября самую успешную криптовалюту оценили в 66,9 тысячи долларов.

Для многих интерес криптовалюты заключается в том, что ее не контролирует государство или финансовые учреждения. Однако исследование National Bureau of Economic Research показало, что всего 50 человек и организаций имеют контроль над половиной мощностей биткоина.

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Это всего лишь 0,1% участников сети BTC. Кроме того, если расширить диапазон, то исследование утверждает, что 10% крупнейших майнеров мира контролируют 90% биткоина.

Авторы статьи рассказывают, что на конец 2020 года в обращении находилось 14 миллионов биткоинов. Из них 60% были в руках частных инвесторов, тогда как оставшиеся – компаниями и организациями.

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/ Фото: interestingengineering

При этом в исследовании отмечается, что результаты могут не демонстрировать полную картину, ведь несколько крупных биткоин-кошельков могут контролироваться одним и тем же лицом. Яркий пример – создатель биткоина Сатоши Накамото, которому, по слухам, принадлежит 20 тысяч кошельков.

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Однако тот факт, что сеть BTC контролируется небольшой группой людей, предполагает вероятность атаки, с помощью которой группа владельцев может получить контроль над сетью. Дважды потратив свои биткоины, эти люди могут отменить все транзакции и в принципе остановить использование криптовалюты