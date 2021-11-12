11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Хто хоче стати мільйонером? Найкращий покерист України розіграє неймовірні призи

Андрій Трофімов
12 листопада, 10:10
Євген Качалов разом з PokerMatch запрошує любителів покеру на гарячу рейк-гонку, в якій можна виграти чималі гроші

Євген Качалов та PokerMatch проведуть мільйонну акцію / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує радувати клієнтів своїми крутими акціями. Наприклад, експерт руму Гліб Тремзін запрошує на дуель, де можна виграти 25 тисяч гривень

А вже з 13 листопада круту рейк-гонку запускає амбасадор PokerMatch та власник браслета WSOP 2011 Євген Качалов. Акція за назвою "Карта на мільйон" пройде до 28 листопада. Як у ній взяти участь?

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Достатньо просто грати в покер на PokerMatch і генерувати якнайбільше рейку. Усі гравці, які згенерують від 100 гривень комісії за день, стануть учасниками акції та отримають у подарунок Козирну картку.

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Завдяки їй можна виграти приз до 1 мільйона гривень! Зазначимо, що жодних обмежень з дисциплін немає, чи то Холдем, чи Омаха. Докладні правила акції можна ознайомити на офіційному сайті PokerMatch.