Хто хоче стати мільйонером? Найкращий покерист України розіграє неймовірні призи

Євген Качалов та PokerMatch проведуть мільйонну акцію / Фото: PokerMatch

Український покер-рум PokerMatch продовжує радувати клієнтів своїми крутими акціями. Наприклад, експерт руму Гліб Тремзін запрошує на дуель, де можна виграти 25 тисяч гривень

А вже з 13 листопада круту рейк-гонку запускає амбасадор PokerMatch та власник браслета WSOP 2011 Євген Качалов. Акція за назвою "Карта на мільйон" пройде до 28 листопада. Як у ній взяти участь?

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Достатньо просто грати в покер на PokerMatch і генерувати якнайбільше рейку. Усі гравці, які згенерують від 100 гривень комісії за день, стануть учасниками акції та отримають у подарунок Козирну картку.

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Завдяки їй можна виграти приз до 1 мільйона гривень! Зазначимо, що жодних обмежень з дисциплін немає, чи то Холдем, чи Омаха. Докладні правила акції можна ознайомити на офіційному сайті PokerMatch.