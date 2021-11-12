11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Кто хочет стать миллионером? Лучший покерист Украины разыграет невероятные призы

Андрей Трофимов
12 ноября, 10:10
Евгений Качалов совместно с PokerMatch приглашает любителей покера на горячую рейк-гонку, в которой можно выиграть немаленькие деньги

Евгений Качалов и PokerMatch проведут миллионную акцию / Фото: PokerMatch

Украинский покер-рум PokerMatch продолжает радовать клиентов своими крутыми акциями. К примеру, эксперт рума Глеб Тремзин приглашает на дуэль, где можно выиграть 25 тысяч гривен.

А уже с 13 ноября крутую рейк-гонку запускает амбассадор PokerMatch и обладатель браслета WSOP 2011 Евгений Качалов. Акция под названием "Карта на миллион" пройдет до 28 ноября. Как в ней принять участие?

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Достаточно просто играть в покер на PokerMatch и генерировать как можно больше рейка. Все игроки, которые сгенерируют от 100 гривен комиссии за день, станут участниками акции и получат в подарок Козырную карту.

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По ней можно выиграть приз до 1 миллиона гривен! Отметим, что никаких ограничений по дисциплинам нет, будь-то Холдем или Омаха. С подробными правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.