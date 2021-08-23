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Найбільший покер-рум Швеції провів футбольний матч під прапорами ЛГБТК+

Андрій Трофімов
23 серпня, 14:20
Поєдинок чемпіонату Швеції між Мальме та Гетеборгом пройшов на підтримку сексуальних меншин завдяки місцевому оператору онлайн-казино і покеру

Мальме і Гетеборг зіграли під прапорами ЛГБТК + за підтримки покер-руму / Фото: Getty Images

В рамках футбольного чемпіонату Швеції відбувся незвичайний матч. Команди Мальме і Гетеборг провели поєдинок під прапорами руху ЛГБТК+.

Зроблено це було за підтримки місцевого спонсора Unibet. Компанія є провідним організатором ставок, онлайн-казино, а також ігор з онлайн-покеру у Швеції.

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Unibet активно надає підтримку руху LGBTQ+. Наприклад, в червні цього року покер-рум додав тематичні аватарки в рамках святкування тематичного "Pride Month".

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Тепер же цей рух голосно заявив про себе і в футболі. На рукавах футболістів Мальме і Гетеборга красувалися райдужні прапори, а на поле вони також виходили по розфарбованій у тематичні кольори килимовій доріжці.

Акція пройшла в рамках підтримки World Pride 2021 – глобального фестивалю мистецтва і культури, присвяченого рівності, інклюзивності та правам людини для всіх рас і статей.

Відзначимо, що поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Гетеборга. Обидві команди є флагманами шведського футболу, вигравши найбільшу кількість чемпіонств в історії (21 у Мальме і 18 у Гетеборга).

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