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Атака на BLM: в Норвегії збираються зі скандалом закрити шведського оператора онлайн-казино і покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 липня, 19:55
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Компанія Betsson порушує норвезькі закони, оскільки в країні займатися гемблінгом дозволено лише державним компаніям
/ Фото: Getty Images

Норвезький уряд почав атаку на великого шведського провайдера онлайн-казино і покеру Betsson. Управління азартних ігор наказало компанії BLM Group припинити діяльність на території країни і залишити ринок.

Повідомляється, що фірма порушує закони Норвегії, адже онлайн-ігри в країні можуть бути організовані тільки на державному рівні. Дана тема є резонансною в Норвегії, оскільки країна довгі роки бореться з офшорними компаніями, які займаються гемблінгом.

Комісія дала Betsson три тижні на те, щоб згорнути свій бізнес в країні, інакше їй загрожують штрафи. Втім, сама компанія відступати не має наміру. BLM Group посилається на те, що їх діяльність легальна в інших країнах ЄС, в який, до слова, Норвегія не входить. На цей момент додаток компанії з норвезького IP працює без збоїв.

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