Крупнейший покер-рум Швеции провел футбольный матч под флагами ЛГБТК+

Мальме и Гетеборг сыграли под флагами ЛГБТК+ при поддержке покер-рума / Фото: Getty Images

В рамках футбольного чемпионата Швеции прошел необычный матч. Команды Мальме и Гетеборг провели поединок под флагами движения ЛГБТК+.

Сделано это было при поддержке местного спонсора Unibet. Компания является ведущим организатором ставок, онлайн-казино, а также игр по онлайн-покеру в Швеции.

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Unibet активно оказывает поддержку движению LGBTQ+. К примеру, в июне этого года покер-рум добавил тематические аватарки в рамках празднования тематического "Pride Month".

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Теперь же данное движение громко заявило о себе и в футболе. На рукавах футболистов Мальме и Гетеборга красовались радужные флаги, а на поле они также выходили по раскрашенной в тематические цвета ковровой дорожке.

Акция прошла в рамках поддержки World Pride 2021 – глобального фестиваля искусства и культуры, посвященного равенству, инклюзивности и правам человека для всех рас и полов.

Отметим, что поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Гетеборга. Обе команды являются флагманами шведского футбола, выиграв наибольшее количество чемпионств в истории (21 у Мальме и 18 у Гетеборга).