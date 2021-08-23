22 августа 18:30
Арсенал 0
Челси 2
22 августа 17:00 Видео
Мариуполь 3
Заря 4
22 августа 19:30 Видео
Колос 0
Александрия 1
22 августа 21:30 Видео
Динамо 4
Десна 0
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Крупнейший покер-рум Швеции провел футбольный матч под флагами ЛГБТК+

Андрей Трофимов
23 августа, 14:20
Поединок чемпионата Швеции между Мальме и Гетеборгом прошел в поддержку сексуальных меньшинств благодаря местному оператору онлайн-казино и покера

Мальме и Гетеборг сыграли под флагами ЛГБТК+ при поддержке покер-рума / Фото: Getty Images

В рамках футбольного чемпионата Швеции прошел необычный матч. Команды Мальме и Гетеборг провели поединок под флагами движения ЛГБТК+.

Сделано это было при поддержке местного спонсора Unibet. Компания является ведущим организатором ставок, онлайн-казино, а также игр по онлайн-покеру в Швеции.

Читайте также: В Норвегии собираются со скандалом закрыть шведского оператора онлайн-казино и покера

Unibet активно оказывает поддержку движению LGBTQ+. К примеру, в июне этого года покер-рум добавил тематические аватарки в рамках празднования тематического "Pride Month".

Реклама

Теперь же данное движение громко заявило о себе и в футболе. На рукавах футболистов Мальме и Гетеборга красовались радужные флаги, а на поле они также выходили по раскрашенной в тематические цвета ковровой дорожке.

Акция прошла в рамках поддержки World Pride 2021 – глобального фестиваля искусства и культуры, посвященного равенству, инклюзивности и правам человека для всех рас и полов.

Отметим, что поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Гетеборга. Обе команды являются флагманами шведского футбола, выиграв наибольшее количество чемпионств в истории (21 у Мальме и 18 у Гетеборга).

Реклама