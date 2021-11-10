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Криптовалюти, тремтіть! У Росії хочуть боротися з біткоїном за допомогою "цифрового рубля"

Андрій Трофімов
10 листопада, 16:25
Центральний банк сусідньої країни вважає, що запуск крипторубля дозволить знецінити біткоїн

Цифровий рубль готовий знецінювати біткоїн / Фото: Getty Images

Вчора біткоїн встановив новий історичний рекорд. Курс найпопулярнішої криптовалюти перевищив позначку 68 тисяч доларів.

Загалом у світі існує тисячі криптовалют, проте за своєю цінністю жодна не може наблизитися до "битка". Тим часом, у Росії мають намір кинути виклик цій валюті.

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Глава Центрального Банку Росії Ельвіра Набіулліна анонсувала вихід "цифрового рубля", який знецінить біткоїн. Чиновниця впевнена, що це буде ефективний спосіб боротьби з криптовалютами та ризиками від них.

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Зазначимо, що біткоїн настільки цінний, тому що ніхто не може регулювати його максимальну пропозицію. Його неможливо цензурувати, будь-хто може запустити ноду (комп'ютери, підключені до мережі і забезпечують функціонування "крипти").

Цифровий рубль матиме необмежену пропозицію, одну централізовану ноду та постійні ейрдропи політсоюзникам. Ейрдроп є маркетинговий хід, при якому на гаманці безкоштовно відправляються монети або токени.