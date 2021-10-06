6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Крипто

Криптовалюта продовжує дике зростання! Біткоїн за годину подорожчав на 4 тисячі

Андрій Трофімов
6 жовтня, 18:50
Власники біткоїну розбагатіли сьогодні, проте експерти не надто райдужні у своїх оцінках

Курс біткоіни стрімко зростає / Фото: Getty Images

Вчора в ході торгів вартість біткоїну на ринку перевищила космічні 50 тисяч доларів. А перед цим найбільший банк США Bank of America охарактеризував криптовалюту як новий клас активів.

Сьогодні ж стався черговий стрибок біткоїну. Всього за годину криптовалюта підвищилася в ціні аж на 4 тисячі і тепер дорівнює 54,2 тисячі доларів! По курсу на українську валюту один біткоін дорівнює 1,4 мільйона гривень.

Реклама

У звіті Bank of America відзначають зростання інтересу до криптовалюти на Уолл-стріт попри майнингові обмеження і розслідування Китаю проти найбільших бірж.

Читайте також: Мільярдер припустив, коли біткоїни можуть зникнути

Реклама

Минулого тижня Китай повністю заборонив обіг біткоїну. Згідно з рішенням центрального банку, торгівлю криптовалютою класифікують як злочин.

На тлі таких обмежень експерти прогнозують божевільне піке біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Очікується, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.

Реклама

В Україні ж на початку вересня Верховна Рада законопроєкт про легалізацію криптовалюти. У найближчі півроку регулятори ринку активів повинні створити необхідні нормативні акти для повноцінного функціонування.

Реклама