Криптовалюта продолжает дикий рост! Биткоин за час подорожал на 4 тысячи

Курс биткоина стремительно растет / Фото: Getty Images

Вчера в ходе торгов стоимость биткоина на рынке превысила космические 50 тысяч долларов. А перед этим крупнейший банк США Bank of America охарактеризовал криптовалюту как новый класс активов.

Сегодня же произошел очередной скачок биткоина. Всего за час криптовалюта повысилась в цене аж на 4 тысячи и теперь составляет 54,2 тысячи долларов! По курсу на украинскую валюту один биткоин равен 1,4 миллиона гривен.

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В отчете Bank of America отмечают рост интереса к криптовалютам на Уолл-стрит, несмотря на майнинговые ограничения и расследования Китая против крупнейших бирж.

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На прошлой неделе Китай полностью запретил хождение биткоина. Согласно решению центрального банка, торговлю криптовалютами классифицируют как преступление.

На фоне таких ограничений эксперты прогнозируют сумасшедшее пике биткоина, которое может случиться уже в этом месяце. Ожидается, что криптовалюта подешевеет до 30 тысяч долларов.

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В Украине же в начале сентября Верховная Рада законопроект о легализации криптовалюты. В ближайшие полгода регуляторы рынка активов должны создать необходимые нормативные акты для полноценного функционирования.