20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
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Львів --
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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Гра Крипто

Криптовалюта б'є рекорди. Де в Україні купити біткоїн?

Андрій Трофімов
20 жовтня, 18:20
Ринок криптовалюти в Україні ще не настільки розвинений як в західних країнах, проте придбати біткоїн є можливість

Біткоїн можна купити в Україні онлайн / Фото: Getty Images

Сьогодні курс біткоїну побив історичний рекорд, що тримався з квітня цього року. Вартість однієї монети криптовалюти досягла позначки 66974 долари.

В Україні ж Верховна Рада затвердила законопроєкт про легалізацію криптовалюти, однак ще не прийняті всі нормативні акти для її функціонування. І все ж в нашій країні є можливість придбати біткоїн. Є три основних способи зробити це:

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  • через мобільний додаток
  • на криптовалютній біржі
  • за готівку

В Україні популярні майданчики, де доступна купівля біткоїну онлайн, такі як Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Крім того, є такі обмінники як Xbtc, Let'sPay та Coin24, де можна придбати криптовалюту. До слова, через останній сервіс біткоїн можна купити за допомогою додатка Privat24.

Курс біткоїну близький до рекордного / Фото: Reuters

Для купівлі "битка" на онлайн-біржі необхідно зареєструватися і підтвердити особистість, прив'язати свій цифровий гаманець для зберігання криптовалюти, а також банківський рахунок. Це можна зробити як на сайті компаній, так і через їх додатки.

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Найпопулярнішими біржами у світі є Binance та Coinbase. Компанії дозволяють конвертувати одну криптовалюту в іншу, купувати "битки" за реальні гроші за допомогою звичайних банківських карт, а також виводити гроші на рахунок в банку через платіжні системи.

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Що ж стосується покупки біткоїну за готівку, то в Україні є досить мало варіантів, як це зробити легально. Один з них – сервіс BTCU.biz, яким можна скористатися завдяки численним iBox або терміналам "Приватбанку".

Також ви можете домовитися з людиною особисто про угоду, або ж скористатися криптоматами. Їх в Україні поки не дуже багато, їх розташування є на сайті Coinatmradar. На всю країну лише 20 таких точок, дев'ять з яких – в Києві.

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