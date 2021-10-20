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2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Игра Крипто

Криптовалюта бьет рекорды. Где в Украине купить биткоин?

Андрей Трофимов
20 октября, 18:20
Рынок криптовалюты в Украине еще не настолько развит как в западных странах, однако приобрести биткоин есть возможность

Биткоин можно купить в Украине онлайн / Фото: Getty Images

Сегодня курс биткоина побил исторический рекорд, державшийся с апреля этого года. Стоимость одной монеты криптовалюты достигла отметки 66974 доллара.

В Украине же Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты, однако еще не приняты все нормативные акты для ее функционирования. И все же в нашей стране есть возможность приобрести биткоин. Есть три основных способа сделать это онлайн:

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  • через мобильное приложение
  • на криптовалютной бирже
  • за наличные

В Украине популярны площадки, где доступна покупка биткоина онлайн, такие как Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Кроме того, есть такие обменники как Xbtc, Let"sPay и Coin24, где можно прибрести криптовалюту. К слову, через последний сервис биткоин можно приобрести с помощью приложения Privat24.

Курс биткоина близок к рекордному / Фото: Reuters

Для покупки "битка" на онлайн-бирже необходимо зарегистрироваться и подтвердить личность, привязать свой цифровой кошелек для хранения криптовалюты, а также банковский счет. Это можно сделать как на сайте компаний, так и через их приложения.

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Самыми популярными биржами в мире являются Binance и Coinbase. Компании позволяют конвертировать одну криптовалюту в другую, покупать "битки" за реальные деньги с помощью обычных банковских карт, а также выводить деньги на счет в банке через платежные системы.

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Что же касается покупки биткоина за наличные деньги, то в Украине есть довольно мало вариантов, как это сделать легально. Один из них – сервис BTCU.biz, которым можно воспользоваться благодаря многочисленным iBox или терминалам "Приватбанка".

Также вы можете договориться с человеком лично про сделку, либо же воспользоваться криптоматами. Их в Украине пока не очень много, их расположение доступно на сайте Coinatmradar. На всю страну лишь 20 таких точек, девять из которых – в Киеве.

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