Криптовалюта бьет рекорды. Где в Украине купить биткоин?

Биткоин можно купить в Украине онлайн / Фото: Getty Images

Сегодня курс биткоина побил исторический рекорд, державшийся с апреля этого года. Стоимость одной монеты криптовалюты достигла отметки 66974 доллара.

В Украине же Верховная Рада утвердила законопроект о легализации криптовалюты, однако еще не приняты все нормативные акты для ее функционирования. И все же в нашей стране есть возможность приобрести биткоин. Есть три основных способа сделать это онлайн:

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через мобильное приложение

на криптовалютной бирже

за наличные

В Украине популярны площадки, где доступна покупка биткоина онлайн, такие как Kuna, BTC Trade, Best Change, CoinMama. Кроме того, есть такие обменники как Xbtc, Let"sPay и Coin24, где можно прибрести криптовалюту. К слову, через последний сервис биткоин можно приобрести с помощью приложения Privat24.

Курс биткоина близок к рекордному / Фото: Reuters

Для покупки "битка" на онлайн-бирже необходимо зарегистрироваться и подтвердить личность, привязать свой цифровой кошелек для хранения криптовалюты, а также банковский счет. Это можно сделать как на сайте компаний, так и через их приложения.

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Самыми популярными биржами в мире являются Binance и Coinbase. Компании позволяют конвертировать одну криптовалюту в другую, покупать "битки" за реальные деньги с помощью обычных банковских карт, а также выводить деньги на счет в банке через платежные системы.

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Что же касается покупки биткоина за наличные деньги, то в Украине есть довольно мало вариантов, как это сделать легально. Один из них – сервис BTCU.biz, которым можно воспользоваться благодаря многочисленным iBox или терминалам "Приватбанка".

Также вы можете договориться с человеком лично про сделку, либо же воспользоваться криптоматами. Их в Украине пока не очень много, их расположение доступно на сайте Coinatmradar. На всю страну лишь 20 таких точек, девять из которых – в Киеве.