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Крипторинку пророкують смерть у 2022 році! Чому біткоїн готується до "льодовикового періоду"

Андрій Трофімов
24 січня, 17:47
Експерти з Business Insider вважають, що на ринок криптовалют чекають важкі часи. Головною причиною проблем стануть високі процентні ставки

На біткоїн чекають непрості часи / Фото: Getty Images

2021 став епохальним крипторинка, в тому числі й для найпопулярнішої валюти біткоїну. Рік тому курс BTC дорівнював приблизно 28,5 тисяч доларів, а вже в листопаді ціна злетіла до 69К.

Однак, незважаючи на очікуване зростання, наприкінці року криптовалюту очікував обвал. Курс біткоїну впав спочатку до 45 тисяч доларів, а тиждень тому взагалі досяг 36 тисяч. Експерти вважають, що настав хрест смерті біткоїну.

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Тим часом деякі ресурси вважають, що у 2022 році крипторинок помре. Зокрема, Business Insider вважає, що на нас очікує зовсім не "биткоїнова зима", а "льодовиковий період" криптовалюти.

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Він може стати кінцем існування біткоїну. Експерти вважають головними причинами такого розвитку подій:

  • підвищення процентних ставок ФРС (Федеральна Резервна Система США) на криптовалюти
  • скорочення підтримки крипторинка
  • заборона біткоїну в Росії
  • відсутність віри інвесторів у потенціал технології
  • масовий продаж біткоїнів

Цікаво, але ще в середині грудня те ж таки видання Business Insider прогнозувало зростання курсу біткоїну до 100 тисяч доларів на початку 2022 року.