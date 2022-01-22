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Курс біткоїну пережив серйозний обвал цієї ночі. Що сталося на ринку криптовалют

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 січня, 08:48
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Дві найпопулярніші криптовалюти втратили кілька тисяч у ніч із 21 на 22 січня. Експерти не можуть точно спрогнозувати подальшу поведінку біткоїну
Біткоїн - найпопулярніша валюта на крипторинку
Біткоїн - найпопулярніша валюта на крипторинку / Фото: Getty Images

Минулий рік став проривним для ринку криптовалюти, у тому числі і для біткоїну. Ще минулого січня курс BTC дорівнював приблизно 29 тисяч доларів, а вже в листопаді ціна валюти дісталася 69 тисяч.

Проте, всупереч очікуваному подальшому зростанню, у грудні криптовалюту очікував різкий спад. Курс біткоїну впав аж до 45 тисяч доларів буквально за ніч. Експерти вважають, що настав хрест смерті біткоїну.

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Днями ціна "битка" пробила позначку в 40К, а сьогодні вночі вперше за довгий час дісталася 36 тисяч. Нині найпопулярніша криптовалюта торгується за 35,8 тис. доларів.

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Постраждали та інші валюти. Ще наприкінці грудня Ethereum оцінювали в 4 тисячі USD, тепер"ефір" обвалився до позначки 2 470 американських грошей. Впала і Solana, яка знизилася за два останні дні зі 140 до 100 доларів.

Зазначимо, що по крипторинку сильно вдарили мітинги у Казахстані. Країна є другою у світі за хешрейтом біткоїну, тому масове відключення інтернету завдало великої шкоди цілій галузі.

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