"Корова" з Росії – володар золотого браслета WSOP Online (відео)

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP
У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з бай-іном 5 тисяч доларів.
Участь в ньому взяли 144 гравці. Фінальний стіл 18-го турніру із Short Deck пройшов всього за півтори години. Переможцем став росіянин Радмір Садіров, який грає під цікавим ніком "KOPOBA".
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В хедз-ап Садіров вийшов проти володаря браслета WSOP бразильця Жоау Вієйри, який починав фіналку з передостаннім стеком. Втім, свій фаворитизм Радмір підтвердив.
У вирішальній роздачі росіянин зібрав сет з дам. Відзначимо, що росіянин виграв свій перший браслет Світової серії покеру і в основному грає в онлайні. На турнірах в інтернеті Радмір виграв більше 350 тисяч.
Результати фінального столу WSOP Event #18 Short Deck:
- Радмір Садіров – 169,1 тис. доларів
- Жоау Вієйра – 122,2 тис. доларів
- Єн-Ян Яо – 88,4 тис. доларів
- Даніель Дворесс – 63,9 тис. доларів
- Даріо Саммартіно – 46,2 тис. доларів
- Сем Грінвуд – 33,4 тис. доларів
- Мукоро Гберевбіє – 24,1 тис. доларів