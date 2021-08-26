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"Корова" з Росії – володар золотого браслета WSOP Online (відео)

Андрій Трофімов
26 серпня, 16:10
Росіянин Радмір Садіров під ніком "КОРОВА" став переможцем онлайн-івенту Світової серії покеру

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У серпні відомий покер-рум проводить серію онлайн-турнірів, в яких розігрує 33 браслети WSOP. Вчора ж пройшов один з івентів з бай-іном 5 тисяч доларів.

Участь в ньому взяли 144 гравці. Фінальний стіл 18-го турніру із Short Deck пройшов всього за півтори години. Переможцем став росіянин Радмір Садіров, який грає під цікавим ніком "KOPOBA".

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В хедз-ап Садіров вийшов проти володаря браслета WSOP бразильця Жоау Вієйри, який починав фіналку з передостаннім стеком. Втім, свій фаворитизм Радмір підтвердив.

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У вирішальній роздачі росіянин зібрав сет з дам. Відзначимо, що росіянин виграв свій перший браслет Світової серії покеру і в основному грає в онлайні. На турнірах в інтернеті Радмір виграв більше 350 тисяч.

Результати фінального столу WSOP Event #18 Short Deck:

  1. Радмір Садіров – 169,1 тис. доларів
  2. Жоау Вієйра – 122,2 тис. доларів
  3. Єн-Ян Яо – 88,4 тис. доларів
  4. Даніель Дворесс – 63,9 тис. доларів
  5. Даріо Саммартіно – 46,2 тис. доларів
  6. Сем Грінвуд – 33,4 тис. доларів
  7. Мукоро Гберевбіє – 24,1 тис. доларів

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