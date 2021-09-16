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Лейпциг 2
15 вересня 22:00
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Порту 0
15 вересня 22:00
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Мілан 2
15 вересня 22:00
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Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
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Аякс --
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Шахтар --
Інтер --
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Мілан --
Атлетіко --
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Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Аталанта --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Барселона --
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Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
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Лілль --
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Ювентус --
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Рух --
Динамо --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Коронні королі: британський гравець розібрався з американцями в боротьбі за піджак (відео)

Анатолій Дерека
16 вересня, 17:55
Стівен Чідвік впевнено виграв сьомий івент Poker Masters і вийшов на третє місце в загальному заліку

Стівен Чідвік - один з найбагатших покеристів в історії / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартувала нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора завершився сьомий івент серії, який зібрав 68 гравців. Кожен з них вніс по 10 тисяч доларів бай-іну, що дозволило зібрати призовий фонд 680 тисяч.

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Перед фінальним столом впевнено лідирував Стівен Чідвік, який в результаті і захистив свою перевагу. Улюбленою рукою британця стала пара королів.

Саме з КК Стівен відправив у нокаут Дена Сміта, а також з королями розібрався в останній роздачі хедз-апу з Діланом Дестефано. Американець зловив пару дам при кишенькових QT, а також був близький до стріту, але доля не посміхнулася йому.

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Чідвік не тільки підняв майже 200 тисяч доларів, але і з 232 балами вийшов на третє місце в загальному заліку Poker Masters. Лідирують же Шон Перрі (280) і Даніель Негреану (281).

Результати фінального столу Poker Masters Event #7:

  1. Стівен Чідвік – 183,6 тис. доларів
  2. Ділан Дестефано – 136 тис. доларів
  3. АП Луїс Гарза – 88,4 тис. доларів
  4. Брек Шуттен – 68 тис. доларів
  5. Ден Сміт – 54,4 тис. доларів
  6. Шон Перрі – 40,8 тис. доларів
  7. Шон Деніелс – 34 тис. доларів

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