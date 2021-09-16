Коронні королі: британський гравець розібрався з американцями в боротьбі за піджак (відео)

Стівен Чідвік - один з найбагатших покеристів в історії / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартувала нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора завершився сьомий івент серії, який зібрав 68 гравців. Кожен з них вніс по 10 тисяч доларів бай-іну, що дозволило зібрати призовий фонд 680 тисяч.

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Перед фінальним столом впевнено лідирував Стівен Чідвік, який в результаті і захистив свою перевагу. Улюбленою рукою британця стала пара королів.

Саме з КК Стівен відправив у нокаут Дена Сміта, а також з королями розібрався в останній роздачі хедз-апу з Діланом Дестефано. Американець зловив пару дам при кишенькових QT, а також був близький до стріту, але доля не посміхнулася йому.

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Чідвік не тільки підняв майже 200 тисяч доларів, але і з 232 балами вийшов на третє місце в загальному заліку Poker Masters. Лідирують же Шон Перрі (280) і Даніель Негреану (281).

Результати фінального столу Poker Masters Event #7: