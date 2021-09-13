Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Легендарний Негреану виграв другий турнір після восьмирічної паузи без перемог

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 вересня, 14:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канадець не перемагав в турнірах вісім років, проте за останні два місяці зумів двічі тріумфувати в Лас-Вегасі
Даніель Негреану виграв івент Poker Masters
Даніель Негреану виграв івент Poker Masters / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора вночі завершився п'ятий івент серії. На нього зареєструвалося 66 гравців, які не пошкодували по 10 тисяч доларів бай-іну.

Реклама

До фінального столу дійшли шестеро американців, яким компанію розбавив канадець Даніель Негреану. І саме PokerKid тріумфував в даному івенті!

Даніель Негреану – легенда покерного світу
Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Даніель дійшов до хедз-апу, де мав приблизно рівний стек з Ніком Петраджело. Суперники йшли рівно, поки одна з роздач вивела Негреану в явні лідери.

Реклама

Отримавши {a-Diamonds}{q-Clubs}, Даніель непогано роздяг Ніка, у якого були {a-Clubs}{7-Клубы}. Туз на флопі лише допоміг Негреану натиснути на Петраджело, який сподівався на свою пару тузів. І все ж карти на столі {q-Diamonds}{a-Spades}{j-Hearts}{4-Hearts}{4-лопаты} принесли виграш канадцеві.

Читайте також: Американець пробив стріт-флеш в супертурнірі з Омахи

В останній роздачі канадець отримав пару тузів і він зумів вивести суперника в олл-ін з одномасними QT. В результаті флоп, терн і рівер {4-булавы}{k-Diamonds}{5-Hearts}{6-Булавы}{k-Clubs} подарували Негреану довгоочікувану перемогу.

Реклама

Даніель очолив лідерборд Poker Masters, який формується за підсумками 12-ти турнірів. Як зізнається сам покерист, перемога в серії є для нього бажаною метою.

"Poker Master дуже багато значить для мене. Я пам'ятаю першу серію Poker Masters, де я зловив себе на думці: "Боже, ці хлопці за столами грають краще за мене!"

Тоді мені довелося повернутися в "лабораторію" і почати працювати. Я впевнений, що можу виграти цей піджак. Все добре складається для мене".

Результати фінального столу Poker Masters Event #5:

  1. Даніель Негреану – 178,2 тис. доларів
  2. Нік Петраджело – 132 тис. доларів
  3. Вікентій Шегай – 85,8 тис. доларів
  4. Джейк Деніелс – 66 тис. доларів
  5. Джеффрі Трюдо – 52,8 тис. доларів
  6. Баррі Хаттер – 39,6 тис. доларів
  7. Джастін Саліба – 33 тис. доларів
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
329
2
Філ Айві Філ Айві
159
3
Лів Боері Лів Боері
123
4
Марsя Хо Марsя Хо
112
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
100
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти