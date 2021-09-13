Легендарний Негреану виграв другий турнір після восьмирічної паузи без перемог

Минулого тижня стартував нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.
Вчора вночі завершився п'ятий івент серії. На нього зареєструвалося 66 гравців, які не пошкодували по 10 тисяч доларів бай-іну.
До фінального столу дійшли шестеро американців, яким компанію розбавив канадець Даніель Негреану. І саме PokerKid тріумфував в даному івенті!
Даніель дійшов до хедз-апу, де мав приблизно рівний стек з Ніком Петраджело. Суперники йшли рівно, поки одна з роздач вивела Негреану в явні лідери.
Отримавши , Даніель непогано роздяг Ніка, у якого були . Туз на флопі лише допоміг Негреану натиснути на Петраджело, який сподівався на свою пару тузів. І все ж карти на столі принесли виграш канадцеві.
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В останній роздачі канадець отримав пару тузів і він зумів вивести суперника в олл-ін з одномасними QT. В результаті флоп, терн і рівер подарували Негреану довгоочікувану перемогу.
Даніель очолив лідерборд Poker Masters, який формується за підсумками 12-ти турнірів. Як зізнається сам покерист, перемога в серії є для нього бажаною метою.
"Poker Master дуже багато значить для мене. Я пам'ятаю першу серію Poker Masters, де я зловив себе на думці: "Боже, ці хлопці за столами грають краще за мене!"
Тоді мені довелося повернутися в "лабораторію" і почати працювати. Я впевнений, що можу виграти цей піджак. Все добре складається для мене".
Результати фінального столу Poker Masters Event #5:
- Даніель Негреану – 178,2 тис. доларів
- Нік Петраджело – 132 тис. доларів
- Вікентій Шегай – 85,8 тис. доларів
- Джейк Деніелс – 66 тис. доларів
- Джеффрі Трюдо – 52,8 тис. доларів
- Баррі Хаттер – 39,6 тис. доларів
- Джастін Саліба – 33 тис. доларів