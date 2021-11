Королівський виліт! Легендарний Негреану залишив головний турнір року у перший же дня

Даніель Негреану - один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Минулого четверга на Світовій серії покеру стартувала Головна подія, яка триватиме два тижні. Організатори вирішили зробити відразу шість флайтів – стартових днів, коли гравці можуть зареєструватися на івент.

Цього року Main Event відбувається у форматі фрізауту, коли учасники не можуть здійснити більше одного входу на турнір. Це стало причиною раннього вильоту кількох покер-про. Найпомітніший із них – сход з дистанції Даніеля Негреану.

Канадець зайшов у флайт Day 1E та залишив Головну подію вже на другому рівні блайндів. PokerKid вирішив піти в олл-ін із парою королів (КК) на руках, проте нарвався на АА у суперника Аймана Махфуда. Ілюзії Даніеля зовсім розвіялися, коли на флопі випав туз.

Даніель Негреану / Фото: Pokernews

Всього з майже 800 учасників п'ятого стартового дня в Day 2 пройшли 592 гравці. Сьогодні відбудеться останній флайт Головної події. На цей момент на івент заявилося 5315 гравців.

До речі, у цьому невдачі Негреану не завершилися. Гравець заявився на івент Little One for One Drop з бай-іном 1111 доларів, але залишив його вже у перший же день.

Зазначимо, що цей турнір має благодійний характер. З кожного внеску тисяча доларів іде до призового фонду, тоді як по 111 доларів вирушають до фонду, який допомагає боротися із кризою питної води в Африці.