7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Коли на золотий браслет заробила сама. Історія успіху та гарячі фото Лео Маргетс

Андрій Трофімов
25 листопада, 19:05
Іспанська покеристка довго йшла до успіху на Світовій покерній серії, проте в Instagram у Лео вже зібралася чимала армія шанувальників

Лео Маргетс – гаряча покеристка з Іспанії / Фото: Instagram Лео Маргетс

Однією з найбільш незабутніх представниць на нещодавно завершеній Світова серія покеру стала Лео Маргетс. Якщо не брати до уваги виключно жіночий турнір, то іспанка стала єдиною дівчиною з браслетом на цій WSOP.

Реклама

Перший гучний успіх Лео датується 2007 роком, коли їй правила гри пояснив її бойфренд. Цікаво, що того ж року Маргетс спробувала себе на WSOP і опинилася в ТОП-30 одного з івентів. Утім, зайти у призи вона не змогла.

Реклама

Вже за два роки іспанка взяла перші призи на Світовій покерній серії, отримавши за 27 місце в турнірі з Холдему аж 352 тисячі доларів. Недовго довелося чекати й на першу гучну перемогу.

Реклама

Сталася вона на Spanish Poker Tour у 2010 році, але принесла красуні лише 20 тисяч. До кар'єри в покері Маргетс була студенткою з комунікацій та займалася бізнесом, а з недавніх пір почала ще й писати книги.

2017 року іспанка видала книгу "Розігруй свої карти правильно! У житті та бізнесі". Вийшла вона іспанською мовою, а в самому творі описані історії з її життя, які торкаються ще й покерної кар'єри дівчини.

Також з найбільших успіхів Маргетс можна відзначити фіналку Aussie Millions у 2010 році та перемогу в жіночому турнірі Гранд-фіналу EPT два роки по тому. Бест-кеш їй підкорився якраз на недавньому переможному турнірі WSOP (376К).

Усього ж за свою кар'єру Лео заробила 1,66 мільйона доларів, входячи до ТОП-15 найкращих іспанських гравців в історії. Крім того, Маргетс активно веде сторінку в Instagram, де часто ділиться фотографіями з особистого життя та покерного світу. На неї вже підписалося майже 52 тисячі фоловерів.