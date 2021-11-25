Коли на золотий браслет заробила сама. Історія успіху та гарячі фото Лео Маргетс

Лео Маргетс – гаряча покеристка з Іспанії / Фото: Instagram Лео Маргетс

Однією з найбільш незабутніх представниць на нещодавно завершеній Світова серія покеру стала Лео Маргетс. Якщо не брати до уваги виключно жіночий турнір, то іспанка стала єдиною дівчиною з браслетом на цій WSOP.

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Перший гучний успіх Лео датується 2007 роком, коли їй правила гри пояснив її бойфренд. Цікаво, що того ж року Маргетс спробувала себе на WSOP і опинилася в ТОП-30 одного з івентів. Утім, зайти у призи вона не змогла.

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Вже за два роки іспанка взяла перші призи на Світовій покерній серії, отримавши за 27 місце в турнірі з Холдему аж 352 тисячі доларів. Недовго довелося чекати й на першу гучну перемогу.

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Сталася вона на Spanish Poker Tour у 2010 році, але принесла красуні лише 20 тисяч. До кар'єри в покері Маргетс була студенткою з комунікацій та займалася бізнесом, а з недавніх пір почала ще й писати книги.

2017 року іспанка видала книгу "Розігруй свої карти правильно! У житті та бізнесі". Вийшла вона іспанською мовою, а в самому творі описані історії з її життя, які торкаються ще й покерної кар'єри дівчини.

Також з найбільших успіхів Маргетс можна відзначити фіналку Aussie Millions у 2010 році та перемогу в жіночому турнірі Гранд-фіналу EPT два роки по тому. Бест-кеш їй підкорився якраз на недавньому переможному турнірі WSOP (376К).

Усього ж за свою кар'єру Лео заробила 1,66 мільйона доларів, входячи до ТОП-15 найкращих іспанських гравців в історії. Крім того, Маргетс активно веде сторінку в Instagram, де часто ділиться фотографіями з особистого життя та покерного світу. На неї вже підписалося майже 52 тисячі фоловерів.