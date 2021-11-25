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4 декабря 00:00
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Когда на золотой браслет заработала сама. История успеха и горячие фото Лео Маргетс

Андрей Трофимов
25 ноября, 19:05
Испанская покеристка долго шла к успеху на Мировой серии покера, однако в Instagram у Лео уже собралась немалая армия поклонников

Лео Маргетс - горячая покеристка из Испании / Фото: Instagram Лео Маргетс

Одной из самых запоминающихся представительниц на недавно завершившейся Мировой серии покера стала Лео Маргетс. Если не брать в учет исключительно женский турнир, то испанка стала единственной девушкой с браслетом на этой WSOP.

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Первый громкий успех Лео датируется 2007 годом, когда ей правила игры объяснил ее бойфренд. Интересно, что в том же году Маргетс попробовала себя на WSOP и оказалась в ТОП-30 одного из ивентов. Впрочем, зайти в призы она не смогла.

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Уже через два года испанка взяла первые призы на Мировой серии покера, получив за 27 место в турнире по Холдему аж 352 тысячи долларов. Недолго пришлось ждать и первой громкой победы.

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Случилась она на Spanish Poker Tour в 2010 году, но принесла красотке лишь 20 тысяч. До карьеры в покере Маргетс была студенткой по коммуникациям и занималась бизнесом, а с недавних пор начала еще и писать книги.

В 2017 году испанка издала книгу "Разыгрывай свои карты правильно! В жизни и бизнесе". Вышла она на испанском языке, а в самом произведении описаны истории из ее жизни, которые затрагивают еще и покерную карьеру девушки.

Также из крупнейших успехов Маргетс можно отметить финалку Aussie Millions в 2010 году и победу в женском турнире Гранд-финала EPT два года спустя. Бест-кэш же ей покорился как раз на недавнем победном турнире WSOP (376К).

Всего же за свою карьеру Лео заработала 1,66 миллиона долларов, входя в ТОП-15 лучших испанских игроков в истории. Кроме того, Маргетс активно ведет страничку в Instagram, где часто делится фотографиями из личной жизни и покерного мира. На нее уже подписалось почти 52 тысячи фолловеров.