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Манчестер Сіті 2
Брентфорд 0
9 лютого 22:00
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
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Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
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Саутгемптон --
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Евертон --
Лідс --
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Палмейрас --
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Чорноморець --
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Наполі --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Канада, США та Латвія виходять на лід: хто фаворит у хокейних матчах на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека
10 лютого, 01:01
Групова стадія хокейного чоловічого турніру розпочалася у середу, а сьогодні стартують одразу вісім збірних. Прогноз букмекерів на хокей на Олімпійських іграх

Збірна Канади з хокею / Фото: Reuters

Вчора стартував чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпіаді-2022. За медалі змагатимуться 12 збірних, які розділилися на три групи по чотири команди.

А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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Відповідно до регламенту, до чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віце-чемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити останніх учасників 1/4 фіналу. Далі – звична всім система плей-офф.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Вчора пройшли матчі 1 туру групи В. Швейцарія мінімально поступилася ОКР (0:1), тоді як Данія зуміла сенсаційно здолати Чехію (2:1). Сьогодні ж на лід вийдуть збірні із квартетів А та С. Розклад матчів наступний:

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  • 06:10 Швеція – Латвія
  • 10:40 Фінляндія – Словаччина
  • 15:10 Канада – Німеччина
  • 15:10 США – Китай

Тим часом букмекери назвали фаворитів матчів четверга. На думку Parimatch, ними є скандинавські та північноамериканські команди. Коефіцієнти на їхню перемогу виставлені від 1.82 і нижче.

МАТЧ 1 Х 2
Швеція – Латвія 1.425.306.30
Фінляндія – Словаччина 1.445.106.40
Канада Німеччина1.824.403.60
США – Китай 1.257.109.50

Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів.

Зазначимо, що у прямій трансляції всі матчі, окрім Швеція – Латвія, будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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