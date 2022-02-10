Канада, США и Латвия выходят на лед: кто фаворит в хоккейных матчах на Олимпиаде-2022

Сборная Канады по хоккею / Фото: Reuters
Вчера стартовал мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. За медали поборются 12 сборных, которые разделились на три группы по четыре команды.
А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия
Согласно регламенту, в четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся участников 1/4 финала. Далее – привычная всем система плей-офф.
Вчера прошли матчи 1 тура группы В. Швейцария минимально уступила ОКР (0:1), тогда как Дания сумела сенсационно одолеть Чехию (2:1). Сегодня же на лед выйдут сборные из квартетов А и С. Расписание матчей следующее:
- 06:10 Швеция – Латвия
- 10:40 Финляндия – Словакия
- 15:10 Канада – Германия
- 15:10 США – Китай
Тем временем, букмекеры назвали фаворитов матчей четверга. По мнению Parimatch, ими являются скандинавские и североамериканские команды. Коэффициенты на их победу выставлены от 1.82 и ниже.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Швеция – Латвия
|1.42
|5.30
|6.30
|Финляндия – Словакия
|1.44
|5.10
|6.40
|Канада - Германия
|1.82
|4.40
|3.60
|США – Китай
|1.25
|7.10
|9.50
Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что наибольшие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.
Отметим, что в прямой трансляции все матчи, кроме Швеция – Латвия, будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.