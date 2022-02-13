12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Канада без чвертьфіналу та можливий договірняк: прогноз на хокейні матчі на Олімпіаді-2022

Павло Василенко
13 лютого, 05:26
Швеція та Фінляндія напевно опиняться в 1/4 фіналу, тоді як шанси канадців та німців на прямий вихід вкрай низькі. Прогноз букмекерів на хокейні матчі

Канадці близькі до невиходу до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді / Фото: Getty Images

На Олімпійських Іграх-2022 визначився перший чвертьфіналіст чоловічого турніру з хокею із шайбою. Ним стала команда ДКР (Росія), яка виграла два матчі групи В і поступилася вчора чехам з булітів.

Сьогодні ж визначаться ще три команди, які безпосередньо вийдуть до 1/4 фіналу. За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу проходять переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф за вихід до чвертьфіналу.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Основна увага буде прикута до дуелі лідерів групи С Фінляндії та Швеції. Обидві скандинавські збірні виграли перші матчі і тепер в очній дуелі визначать володаря першого місця.

Тим не менш, обидві команди можуть прямо вийти в 1/4 фіналу, якщо доведуть гру до буллітів. Просто переможцю групи дістанеться легший суперник. Букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Фінляндія бачиться фаворитами матчу. Коефіцієнт на тріумф "гарячих хлопців" дорівнює 2.18, тоді як на шведів можна поставити за 3.05. Нічия ж оцінюється в 3.75.

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У групі також буде своя інтрига. Канада програла США і тепер навряд чи вийде до 1/4 фіналу безпосередньо. У свою чергу, у разі перемоги німців над американцями у підсумку у трьох команд може виявитися по 6 балів, що змусить брати до уваги різницю голів.

ЧАС МАТЧ 1 Х 2
06:10Словаччина – Латвія 2.064.303.00
10:40Фінляндія – Швеція 2.183.753.05
15:10Китай – Канада 32.0021.001.03
15:10США – Німеччина 1.455.305.70

Раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції хокей буде доступний на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.