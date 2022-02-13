Канада без четвертьфинала и возможный договорняк: прогноз на хоккейные матчи Олимпиады-2022

Канадцы близки к невыходу в четвертьфинал турнира на Олимпиаде / Фото: Getty Images
На Олимпийских Играх-2022 определился первый четвертьфиналист мужского турнира по хоккею с шайбой. Им стала команда ОКР (Россия), выигравшая два матча группы В и уступившая вчера чехам по буллитам.
Сегодня же определятся еще три команды, которые напрямую выйдут в 1/4 финала. По регламенту напрямую в четвертьфинал проходят победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф за выход в четвертьфинал.
Основное внимание будет приковано к дуэли лидеров группы С Финляндии и Швеции. Обе скандинавские сборные выиграли первые матчи и теперь в очной дуэли определят обладателя первого места.
Тем не менее, обе команды могут напрямую выйти в 1/4 финала, если доведут игру до буллитов. Просто победителю группы достанется более легкий соперник. Букмекеры же оценили шансы команд на успех.
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По мнению Parimatch, Финляндия видится фаворитами матча. Коэффициент на триумф "горячих парней" равен 2.18, тогда как на шведов можно поставить за 3.05. Ничья же оценивается в 3.75.
В группе А также будет своя интрига. Канада проиграла США и теперь вряд ли выйдет в 1/4 финала напрямую. В свою очередь в случае победы немцев над американцами в итоге у трех команд может оказаться по 6 баллов, что заставит брать в учет разницу голов.
|ВРЕМЯ
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|06:10
|Словакия – Латвия
|2.06
|4.30
|3.00
|10:40
|Финляндия – Швеция
|2.18
|3.75
|3.05
|15:10
|Китай – Канада
|32.00
|21.00
|1.03
|15:10
|США – Германия
|1.45
|5.30
|5.70
Ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов. Отметим, что в прямой трансляции хоккей будет доступен на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.