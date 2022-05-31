1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Як перетворити два долари на тисячі: рецепт успіху гравця в покер з України

Анатолій Дерека
31 травня, 18:59
Наш покерист Олександр Макаренко виграв масовий онлайн-івент на 11,4 тисяч учасників

Серія онлайн-турнірів SCOOP 2022 - найбільша в інтернете

Добігає кінця весняний кубок по онлайн-покеру (SCOOP), який проводиться одним з найбільших онлайн-румів. Українці продовжують збирати призові, переваливши за позначку 100 тисяч.

До того ж, до вчорашнього дня наші покеристи виграли вісім трофеїв SCOOP. Пізніше було здобуто і дев'яту перемогу, яка дісталася Олександру Макаренко.

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Наш гравець під ніком "SeoZver" вирішив зайти в івент всього за 2,2 долара і зумів подолати довге поле з 11 тисяч опонентів. Тріумф дозволив йому підняти 2,9 тисячі доларів.

За кілька днів до фінішу серії у загальному лідерборді лідирує британський покерист Патрік Леонард, який має на рахунку 1620 очок. Раніше гравець обіцяв віддати частину своїх призових на SCOOP українцям на благодійність.

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До речі, днями бразилець Рафаель Мораєс виграв турнір SCOOP у прямому ефірі на стрімі. Це дозволило йому заробити аж 44 тисячі.