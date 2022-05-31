1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Как превратить два доллара в тысячи: рецепт успеха игрока в покер из Украины

Анатолий Дерека
31 мая, 18:59
Наш покерист Александр Макаренко выиграл массовый онлайн-ивент на 11,4 тысячи участников

Cерия онлайн-турниров SCOOP 2022 - крупнейшая в интернете

Подходит к концу весенний кубок по онлайн-покеру (SCOOP), который проводится одним из крупнейших онлайн-румов. Украинцы продолжают собирать призовые, перевалив за отметку в 100 тысяч.

К тому же, до вчерашнего дня наши покеристы выиграли восемь трофеев SCOOP. Позже была добыта и девятая победа, которая досталась Александру Макаренко.

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Наш игрок под ником "SeoZver" решил зайти в ивент всего за 2,2 доллара и сумел преодолеть длинное поле из 11 с лишним тысяч оппонентов. Триумф позволил ему поднять 2,9 тысячи долларов.

За несколько дней до финиша серии в общем лидерборде лидирует британский покерист Патрик Леонард, у которого на счету 1620 очков. Ранее игрок обещал отдать часть от своих призовых на SCOOP украинцам на благотворительность.

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К слову, на днях бразилец Рафаэль Мораес выиграл турнир SCOOP в прямом эфире на стриме. Это позволило ему заработать аж 44 тысячи.