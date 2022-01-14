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Як кокосове масло і какао допоможуть боротися з лінню. Порада від Малиновського

Андрій Трофімов
14 січня, 16:00
Відомий польський покерист Віктор Малиновський мотивує підписників на боротьбу з лінню досить незвичайними лайфхаками

Віктор Маліновський - чемпіон Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Покерист Віктор Малиновський є одним із найуспішніших гравців Польщі. Хлопець народився в Білорусі, проте пізніше вирішив переїхати до сусідньої країни та змінити громадянство.

Популярності Віктор почав набирати останні 2-3 роки, за які 13 разів потрапляв у призи на WSOP. Усього за кар'єру Малиновський заробив 4,3М, з яких більшу частину (3,7М) минулого літа на Super High Roller Bowl Europe.

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Також гравець активно катає в інтернеті під ніком "limitless" та розповідає різні лайфхаки в Instagram. Так, днями Малиновський поділився своїм рецептом боротьби з лінню.

"Як швидко позбутися лінощів після вихідних? Пара порад. Перестаньте відкладати. Виконайте техніку "3-2-1". Заплануйте роботу, скажіть собі "3-2-1, розпочали"! Вставайте та робіть це!

Зваріть собі какао, гарячий шоколад із молоком чи вершками. І обов'язково додайте ложку кокосової олії та коричневий цукор. Це, напевно, розбудить ваш мозок. А щоб не лінуватися, я просто довго не відпочиваю. Тому грав усі свята".

Щоправда, у коментарях із сарказмом сприйняли пораду Віктора. Хтось написав, що йому навіть ліньки рахувати "3-2-1", не кажучи вже про приготування гарячого шоколаду або какао. А один із російськомовних передплатників висміяв його так:

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"Може тобі курси продавати і з лекціями по світу їздити. Адже це геніально. Не хочете вставати? Є рішення. Просто вставайте!!!"