13 января 21:00 Онлайн
Атлетико 1
Атлетик 2
13 января 21:45
Ливерпуль 0
Арсенал 0
13 января 22:00
Милан 3
Дженоа 1
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Манчестер Юнайтед --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Как кокосовое масло и какао помогут бороться с ленью. Совет от Малиновского

Андрей Трофимов
14 января, 16:00
Известный польский покерист Виктор Малиновский мотивирует подписчиков на борьбу с ленью довольно необычными лайфхаками

Виктор Малиновский - чемпион Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Покерист Виктор Малиновский является одним из самых успешных игроков Польши. Парень родился в Беларуси, однако позже решил переехать в соседнюю страну и сменить гражданство.

Реклама

Популярности Виктор начал набирать в последние 2-3 года, за которые 13 раз попадал в призы на WSOP. Всего за карьеру Малиновский заработал 4,3М, из которых большую часть (3,7М) прошлым летом на Super High Roller Bowl Europe.

Также игрок активно катает в интернете под ником "limitless" и рассказывает разные лайфхаки в Instagram. Так, на днях Малиновский поделился своим рецептом борьбы с ленью.

Реклама

"Как быстро избавиться от лени после выходных? Пара советов. Перестаньте откладывать. Выполните технику "3-2-1". Запланируйте работу, скажите себе "3-2-1, начали"! Вставайте и делайте это!

Сварите себе какао, горячий шоколад с молоком или сливками. И обязательно добавьте ложку кокосового масла и коричневый сахар. Это наверняка разбудит ваш мозг. Ну а чтобы не лениться, я просто долго не отдыхаю. Поэтому играл все праздники".

Правда, в комментариях с сарказмом восприняли совет Виктора. Кто-то написал, что ему даже лень считать "3-2-1", не говоря уже о готовке горячем шоколаде или какао. А один из русскоязычных подписчиков высмеял его так:

"Может тебе курсы продавать и с лекциями по миру ездить. Это ведь гениально. Не хотите вставать? Есть решение. Просто вставайте!!!"