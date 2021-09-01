Відомі гравці готові бойкотувати Світову серію покеру через правило обов'язкової вакцинації

На Світову серію покеру пускатимуть лише вакцинованих людей

Вже з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана Світова серія покеру. WSOP вперше пройде офлайн після старту пандемії коронавірусу.

Варто відзначити, що WSOP буде пускати в казино лише вакцинованих від коронавірусу гравців. Таке радикальне рішення від організаторів викликало негатив з боку багатьох покеристів.

Наприклад, однією з перших розкритикувала дане рішення Крістен Бікнелл. Дівчина на своїй сторінці в Twitter опублікувала гнівний пост такого змісту:

"Я бойкотую цю абсолютно нелогічну тиранію. Я втомилася грати з безглуздими правилами та приписами".

Дівчину також підтримав американський покерист Джо Када, який прославився перемогою в Головній події WSOP у 2009 році. Гравець поставив організаторам кілька риторичних запитань:

"Скільки покерних турнірів було проведено цього літа? Чи було різке падіння кількості заражених від заходу до заходу? Чи був великий приплив невакцинованих гравців у лікарню?"

Правда, є і прихильники даного рішення WSOP. Так, переможець Головної події у 2003 році Кріс Манімейкер навіть передумав не їхати в Лас-Вегас на серію лише тому, що було прийнято правило про загальну вакцинацію.

Також Кріса підтримали багато інших профі: Кітті Куо, Метт Салсбург, Аллен Кесслер, Девід Бейкер та інші. При цьому WSOP виключає, що гравці з негативним ПЛР-тестом будуть отримувати доступ за покерні столи.