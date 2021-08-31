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Вакцинація вирішує: Манімейкер передумав бойкотувати WSOP в цьому році

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
31 серпня, 18:55
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Легендарний покерист подякував організаторам за примус гравців до вакцинації і тепер може приїхати в Лас-Вегас на турнір
Кріс Манімейкер
Кріс Манімейкер / Фото: Getty Images

З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана Світова серія покеру. WSOP вперше пройде офлайн після старту пандемії.

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Раніше легендарний гравець Кріс Манімейкер оголосив, що пропустити нинішню серію через пандемію коронавірусу. Американець зізнався, що збирається це зробити через свого сина, якого не хоче заразити ковідом.

Правда, недавнє рішення організаторів змінило думку Кріса. Нагадаємо, що WSOP буде пускати в казино лише вакцинованих від коронавірусу гравців.

Манімейкер досить лаконічно прокоментував дане рішення організаторів, написавши в Twitter лише "Дякую". У коментарях підписники стали питати покериста, чи можлива тепер його участь.

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На це Кріс відповів, що тепер куди більше шансів побачити його за столом. Остаточне рішення американець прийме прямо перед стартом Світової серії покеру.

Нагадаємо, що Манімейкер справив фурор у світі покеру в 2003 році. Тоді, будучи звичайним бухгалтером і непрофесійним гравцем, Кріс сенсаційно виграв Головну подію WSOP.

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