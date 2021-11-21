21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Інтер --
Шахтар --
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Лейпциг --
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Із Бразилії до Франції? Світова серія покеру змінить прописку у 2022 році

Анатолій Дерека
21 листопада, 17:45
WSOP більше 15 років базувалася в казино Rio, проте вже з наступного року організатори переїдуть до більшого закладу Лас-Вегаса

З 2022 року WSOP буде проводитись у казино Bally's and Paris у Лас-Вегасі.

Вже 15 років Світова покерна серія проводиться в казино Rio в Лас-Вегасі. Заклад став культовим для покерної спільноти, проте вже найближчим часом WSOP очікують зміни.

Як стало відомо, вже з 2022 року головна серія покеру року змінить прописку і буде проводитись у казино Bally's and Paris. Виявилося, що багато хто з покеристів привітали цей переїзд.

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Вся річ у тім, що Rio розташоване за межами центральної частини Вегаса. Причому спочатку казино знаходилося в епіцентрі вечірок міста, проте подальша забудова міста "відкинула" Rio на околицю.

Нова локація саме розташована на центральному бульварі "міста гріхів". До того ж більшість гравців скаржилися на незручну логістику у закладі. Мова про довгі коридори, тісні ванні кімнати в номерах, погане кондиціювання покер-румів і огидне харчування.

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При цьому були свої плюси в Rio. Казино давало WSOP право повністю розпоряджатися своєю територією на час серії, а також пропонувало безкоштовне паркування для гравців, яким було не по кишені знімати номер у готелі. Проживання у будинках на колесах – досить популярна практика для учасників WSOP.

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Що ж до Bally's and Paris, то комплекс зміг запропонувати організаторам майже втричі більше площі для покер-румів. Це особливо актуально під час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що нинішня WSOP завершиться вже у вівторок, а наступна Світова покерна серія стартує лише через дев'ять місяців. WSOP 2022 пройде в Bally's and Paris з 31 травня по 19 липня наступного року.