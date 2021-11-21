Из Бразилии во Францию? Мировая серия покера сменит прописку в 2022 году

С 2022 года WSOP будет проводиться в казино Bally's and Paris в Лас-Вегасе

Уже 15 лет Мировая серия покера проводится в казино Rio в Лас-Вегасе. Заведение стало культовым для покерного сообщества, однако уже в ближайшее время WSOP ожидают изменения.

Как стало известно, уже с 2022 года главная покерная серия года сменит прописку и будет проводиться в казино Bally’s and Paris. Оказалось, что многие покеристы поприветствовали данный переезд.

Реклама

Все дело в том, что Rio расположено за пределами центральной части Вегаса. Причем изначально казино находилось в самом эпицентре вечеринок города, однако дальнейшая застройка города "откинула" Rio на окраину.

Новая локация как раз расположена на центральном бульваре "города грехов". К тому же, большинство игроков жаловались на неудобную логистику в заведении. Речь о длинных коридорах, тесных ванных комнатах в номерах, плохом кондиционировании покер-румов и отвратительном питании.

Реклама

При этом были и свои плюсы в Rio. Казино давало WSOP право полностью распоряжаться своей территорией на время серии, а также предлагало бесплатную парковку для игроков, которым было не по карману снимать номер в отеле. Проживание в домах на колесах – довольно популярная практика для участников WSOP.

Читайте также: Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021

Реклама

Что же касается Bally’s and Paris, то комплекс смог предложить организаторам почти в три раза больше площади для покер-румов. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Отметим, что нынешняя WSOP завершится уже во вторник, а следующая Мировая серия покера стартует всего через девять месяцев. WSOP 2022 пройдет в Bally’s and Paris с 31 мая по 19 июля следующего года.