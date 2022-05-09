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Італієць виграв топовий турнір у Монако і забрав рекордні для себе 850 тисяч

Анатолій Дерека
9 травня, 16:01
Джанлука Сперанца став чемпіоном івента хайролерів на EPT Monte Carlo та оформив свій бест-кеш

Джанлука Сперанца виграв турнір хайролерів на EPT Monte Carlo

Добігла кінця велика серія Європейського покерного туру EPT Monte Carlo. Минулої ночі визначився переможець Main Event, де у призах опинилися двоє українців

Також завершився івент №36 для хайролерів. Попри чималий бай-ін 25 тисяч доларів, турнір зібрав аж 132 входи, сформувавши призовий фонд у 4,3 мільйона євро.

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У призах було 27 покеристів, а переможцем став італієць Джанлука Сперанца. У хедз-апі гравець здолав суперника з Франції Бруно Лопеса та оформив свій бест-кеш – 853 тисячі євро.

Раніше максимальним успіхом Джанлуки було друге місце на Main Event WSOP Europe у 2017 році. Загалом за кар'єру покериста італієць заробив 4,5 мільйона доларів.

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Результати фінального столу EPT Monte Carlo NLH High Roller:

  1. Джанлука Сперанца – 853 тис. євро
  2. Бруно Лопес – 703,9 тис. євро
  3. Дімітар Данчев – 427,7 тис. євро
  4. Мартін Чучор – 329 тис. євро
  5. Байрон Каверман – 253,1 тис. євро
  6. Родріго Сейджі – 194,6 тис. євро
  7. Жан-Ноель Торель – 162,1 тис. євро
  8. Маніг Льозер – 135,1 тис. євро
  9. Стів О'Дваєр – 112,6 тис. євро