24 листопада 19:45
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Шахтар --
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Бешикташ --
Аякс --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
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Рух --
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Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Іспанський сором для чоловіків! Красуня залетіла на покер із сімома хлопцями та розірвала їх (фото)

Анатолій Дерека
24 листопада, 13:35
Лео Маргетс зуміла стати однією з останніх чемпіонок Світової серії покеру, здолавши за фінальним столом багатьох представників чоловічої статі.

Лео Маргетс виграла золотий браслет Світової серії покеру / Фото: WSOP

Сьогодні вночі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.

На останні дні були намічені переважно дорогі івенти з бай-іном від 50 тисяч доларів і вище. Щоправда, був і недорогий турнір із внеском лише 1500 американських грошей.

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В результаті на подію The Closer NLH реєструвалися майже дві тисячі учасників, з яких у призах опинилися 274 гравці. Серед них було чимало представниць жіночої статі, проте до фінального столу змогли дійти лише двоє – американка Артуро Сегура та іспанка Лео Маргетс.

Артуро Сегура

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Тим не менш, дівчина не знітилася в компанії хлопців з шести різних країн. Артуро взяла п'яте місце, а Лео зуміла виграти золотий браслет. Позаду залишилися такі відомі покеристи як Кріс Мурман, Бенджамін Андервуд та Олександр Шевляков.

У хедз-апі ж іспанці довелося битися з болгарином Алексом Кулєвим, якого вона без проблем здолала. В підсумку Маргетс стала другою дівчиною-чемпіонкою на цій Світовій серії покеру. Щоправда, перемога Лари Айзенберг припала на жіночий турнір.

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Лео Маргетс із друзями

Зазначимо, що для Лео це перший браслет у кар'єрі та вже 19-те потрапляння до ITM на WSOP. Усього ж за кар'єру красуня з Іспанії заробила 1,6 мільйона доларів.