Іспанський сором для чоловіків! Красуня залетіла на покер із сімома хлопцями та розірвала їх (фото)

Лео Маргетс виграла золотий браслет Світової серії покеру / Фото: WSOP

Сьогодні вночі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio у Лас-Вегасі, а також ще 10 – в онлайні.

На останні дні були намічені переважно дорогі івенти з бай-іном від 50 тисяч доларів і вище. Щоправда, був і недорогий турнір із внеском лише 1500 американських грошей.

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В результаті на подію The Closer NLH реєструвалися майже дві тисячі учасників, з яких у призах опинилися 274 гравці. Серед них було чимало представниць жіночої статі, проте до фінального столу змогли дійти лише двоє – американка Артуро Сегура та іспанка Лео Маргетс.

Артуро Сегура

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Тим не менш, дівчина не знітилася в компанії хлопців з шести різних країн. Артуро взяла п'яте місце, а Лео зуміла виграти золотий браслет. Позаду залишилися такі відомі покеристи як Кріс Мурман, Бенджамін Андервуд та Олександр Шевляков.

У хедз-апі ж іспанці довелося битися з болгарином Алексом Кулєвим, якого вона без проблем здолала. В підсумку Маргетс стала другою дівчиною-чемпіонкою на цій Світовій серії покеру. Щоправда, перемога Лари Айзенберг припала на жіночий турнір.

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Лео Маргетс із друзями

Зазначимо, що для Лео це перший браслет у кар'єрі та вже 19-те потрапляння до ITM на WSOP. Усього ж за кар'єру красуня з Іспанії заробила 1,6 мільйона доларів.