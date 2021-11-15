Гравці збагатилися у Лондоні, Макао та Сочі на 3,5 мільйона! Що відбувається на International Poker Cup

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch
На PokerMatch триває серія турнірів International Poker Cup . Компанія організувала 84 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас".
З них 12 пройшли цими вихідними, де серед призерів було розіграно понад 3,5 мільйони гривень. З п'ятниці по неділю PokerMatch проводив івенти у Лондоні, Макао та Сочі.
Так, одним із підкорювачів британської столиці став амбасадор компанії Михайло Гутий. Покерист феєрив у нокаут-турнірі з Холдему та за перемогу поповнив свій банкрол на 81 тисячу гривень.
Найбільшою подією останніх днів став суботній турнір Macau PKO, який побив гарантію в 1 мільйон гривень. За фінальним столом опинилися двоє відомих українських гравців Юрій Третяк і Василь Забродський, але в результаті тріумф святкував гравець під ніком pozitiff4uk2 із Червонограда.
Це дозволило йому підняти майже 200 тисяч гривень. Не залишився без нагороди і стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затяг сочинський івент по Омаху і здобув другу нагороду на IPC.
Цього тижня пройдуть завершальні івенти серії Організатори проведуть турніри у Парижі, Берліні, Монако, Сеулі, Мінську та Розвадові, тоді як вишнею на торті обіцяють стати заключні події у Києві.
|Дата
|Час
|Турніру
|Бай-ін
|Гарантія
|15.11. (пн)
|19:00
|Paris NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|15.11. (пн)
|19:00
|Paris Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|15.11. (пн)
|19:30
|Paris OFC
|500 грн
|80 000 грн
|15.11. (пн)
|20:00
|Paris PKO
|500 грн
|400 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:00
|Berlin NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:00
|Berlin Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|16.11. (Вт)
|19:30
|Berlin OFC
|500 грн
|80 000 грн
|16.11. (Вт)
|20:00
|Berlin PKO
|500 грн
|400 000 грн
|17.11. (СР)
|19:00
|Monaco NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|17.11. (СР)
|19:00
|Monaco Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|17.11. (СР)
|19:30
|Monaco OFC
|500 грн
|50 000 грн
|17.11. (СР)
|20:00
|Monaco PKO
|500 грн
|400 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|Seoul NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|18.11. (чт)
|19:00
|Seoul Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|18.11. (чт)
|19:30
|Seoul OFC
|500 грн
|80 000 грн
|18.11. (чт)
|20:00
|Seoul PKO
|500 грн
|400 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:00
|Мінськ NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:00
|Minsk Omaha
|2 500 грн
|400 000 грн
|19.11. (Пт)
|19:30
|Minsk OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|19.11. (Пт)
|20:00
|Мінськ PKO
|500 грн
|500 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:00
|Rozvadov NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:00
|Rozvadov Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|20.11. (СБ)
|19:30
|Rozvadov OFC
|2 500 грн
|400 000 грн
|20.11. (СБ)
|20:00
|Rozvadov PKO
|1 000 грн
|750 000 грн
|21.11. (нд)
|19:00
|Kyiv NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|21.11. (нд)
|19:00
|Kyiv Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|21.11. (нд)
|19:30
|Kyiv OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|21.11. (нд)
|20:00
|Kyiv PKO
|2 500 грн
|1 500 000 грн
На Main Event International Poker Cup компанія виставила немаленьку гарантію 1,5 мільйона гривень! До того ж окрім призів, найкращі гравці за всю серію поїдуть у грудні до Праги на івенти European Poker Tour за рахунок PokerMatch. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті компанії. Всім удачі!