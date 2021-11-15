Гравці збагатилися у Лондоні, Макао та Сочі на 3,5 мільйона! Що відбувається на International Poker Cup

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

На PokerMatch триває серія турнірів International Poker Cup . Компанія організувала 84 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас".

З них 12 пройшли цими вихідними, де серед призерів було розіграно понад 3,5 мільйони гривень. З п'ятниці по неділю PokerMatch проводив івенти у Лондоні, Макао та Сочі.

Реклама

Так, одним із підкорювачів британської столиці став амбасадор компанії Михайло Гутий. Покерист феєрив у нокаут-турнірі з Холдему та за перемогу поповнив свій банкрол на 81 тисячу гривень.

Найбільшою подією останніх днів став суботній турнір Macau PKO, який побив гарантію в 1 мільйон гривень. За фінальним столом опинилися двоє відомих українських гравців Юрій Третяк і Василь Забродський, але в результаті тріумф святкував гравець під ніком pozitiff4uk2 із Червонограда.

Реклама

Це дозволило йому підняти майже 200 тисяч гривень. Не залишився без нагороди і стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затяг сочинський івент по Омаху і здобув другу нагороду на IPC.

Цього тижня пройдуть завершальні івенти серії Організатори проведуть турніри у Парижі, Берліні, Монако, Сеулі, Мінську та Розвадові, тоді як вишнею на торті обіцяють стати заключні події у Києві.

Реклама

Дата Час Турніру Бай-ін Гарантія 15.11. (пн) 19:00 Paris NLHE 200 грн 125 000 грн 15.11. (пн) 19:00 Paris Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 15.11. (пн) 19:30 Paris OFC 500 грн 80 000 грн 15.11. (пн) 20:00 Paris PKO 500 грн 400 000 грн 16.11. (Вт) 19:00 Berlin NLHE 200 грн 125 000 грн 16.11. (Вт) 19:00 Berlin Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 16.11. (Вт) 19:30 Berlin OFC 500 грн 80 000 грн 16.11. (Вт) 20:00 Berlin PKO 500 грн 400 000 грн 17.11. (СР) 19:00 Monaco NLHE 200 грн 125 000 грн 17.11. (СР) 19:00 Monaco Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 17.11. (СР) 19:30 Monaco OFC 500 грн 50 000 грн 17.11. (СР) 20:00 Monaco PKO 500 грн 400 000 грн 18.11. (чт) 19:00 Seoul NLHE 200 грн 125 000 грн 18.11. (чт) 19:00 Seoul Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 18.11. (чт) 19:30 Seoul OFC 500 грн 80 000 грн 18.11. (чт) 20:00 Seoul PKO 500 грн 400 000 грн 19.11. (Пт) 19:00 Мінськ NLHE 250 грн 175 000 грн 19.11. (Пт) 19:00 Minsk Omaha 2 500 грн 400 000 грн 19.11. (Пт) 19:30 Minsk OFC 1 000 грн 125 000 грн 19.11. (Пт) 20:00 Мінськ PKO 500 грн 500 000 грн 20.11. (СБ) 19:00 Rozvadov NLHE 250 грн 175 000 грн 20.11. (СБ) 19:00 Rozvadov Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 20.11. (СБ) 19:30 Rozvadov OFC 2 500 грн 400 000 грн 20.11. (СБ) 20:00 Rozvadov PKO 1 000 грн 750 000 грн 21.11. (нд) 19:00 Kyiv NLHE 250 грн 175 000 грн 21.11. (нд) 19:00 Kyiv Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 21.11. (нд) 19:30 Kyiv OFC 1 000 грн 125 000 грн 21.11. (нд) 20:00 Kyiv PKO 2 500 грн 1 500 000 грн

На Main Event International Poker Cup компанія виставила немаленьку гарантію 1,5 мільйона гривень! До того ж окрім призів, найкращі гравці за всю серію поїдуть у грудні до Праги на івенти European Poker Tour за рахунок PokerMatch. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті компанії. Всім удачі!