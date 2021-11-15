16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
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Львів --
Зоря --
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Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Лейпциг --
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ПСЖ --
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Гравці збагатилися у Лондоні, Макао та Сочі на 3,5 мільйона! Що відбувається на International Poker Cup

Андрій Трофімов
15 листопада, 18:20
PokerMatch продовжує грандіозну серію івентів, присвячених найбільшим покерним центрам світу

International Poker Cup пройде з 1 по 21 листопада на PokerMatch / Фото: PokerMatch

На PokerMatch триває серія турнірів International Poker Cup . Компанія організувала 84 турніри з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру "Ананас".

З них 12 пройшли цими вихідними, де серед призерів було розіграно понад 3,5 мільйони гривень. З п'ятниці по неділю PokerMatch проводив івенти у Лондоні, Макао та Сочі.

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Так, одним із підкорювачів британської столиці став амбасадор компанії Михайло Гутий. Покерист феєрив у нокаут-турнірі з Холдему та за перемогу поповнив свій банкрол на 81 тисячу гривень.

Найбільшою подією останніх днів став суботній турнір Macau PKO, який побив гарантію в 1 мільйон гривень. За фінальним столом опинилися двоє відомих українських гравців Юрій Третяк і Василь Забродський, але в результаті тріумф святкував гравець під ніком pozitiff4uk2 із Червонограда.

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Це дозволило йому підняти майже 200 тисяч гривень. Не залишився без нагороди і стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затяг сочинський івент по Омаху і здобув другу нагороду на IPC.

Цього тижня пройдуть завершальні івенти серії Організатори проведуть турніри у Парижі, Берліні, Монако, Сеулі, Мінську та Розвадові, тоді як вишнею на торті обіцяють стати заключні події у Києві.

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Дата Час Турніру Бай-ін Гарантія
15.11. (пн)19:00 Paris NLHE 200 грн125 000 грн
15.11. (пн)19:00 Paris Omaha PKO 250 грн50 000 грн
15.11. (пн)19:30 Paris OFC 500 грн80 000 грн
15.11. (пн)20:00 Paris PKO 500 грн400 000 грн
16.11. (Вт)19:00 Berlin NLHE 200 грн125 000 грн
16.11. (Вт)19:00 Berlin Omaha PKO 250 грн50 000 грн
16.11. (Вт)19:30 Berlin OFC 500 грн80 000 грн
16.11. (Вт)20:00 Berlin PKO 500 грн400 000 грн
17.11. (СР)19:00 Monaco NLHE 200 грн125 000 грн
17.11. (СР)19:00 Monaco Omaha PKO 250 грн50 000 грн
17.11. (СР)19:30 Monaco OFC 500 грн50 000 грн
17.11. (СР)20:00 Monaco PKO 500 грн400 000 грн
18.11. (чт)19:00 Seoul NLHE 200 грн125 000 грн
18.11. (чт)19:00 Seoul Omaha PKO 250 грн50 000 грн
18.11. (чт)19:30 Seoul OFC 500 грн80 000 грн
18.11. (чт)20:00 Seoul PKO 500 грн400 000 грн
19.11. (Пт)19:00 Мінськ NLHE 250 грн175 000 грн
19.11. (Пт)19:00 Minsk Omaha 2 500 грн400 000 грн
19.11. (Пт)19:30 Minsk OFC 1 000 грн125 000 грн
19.11. (Пт)20:00 Мінськ PKO 500 грн500 000 грн
20.11. (СБ)19:00 Rozvadov NLHE 250 грн175 000 грн
20.11. (СБ)19:00 Rozvadov Omaha PKO 500 грн100 000 грн
20.11. (СБ)19:30 Rozvadov OFC 2 500 грн400 000 грн
20.11. (СБ)20:00 Rozvadov PKO 1 000 грн750 000 грн
21.11. (нд)19:00 Kyiv NLHE 250 грн175 000 грн
21.11. (нд)19:00 Kyiv Omaha PKO 500 грн100 000 грн
21.11. (нд)19:30 Kyiv OFC 1 000 грн125 000 грн
21.11. (нд)20:00 Kyiv PKO 2 500 грн1 500 000 грн

На Main Event International Poker Cup компанія виставила немаленьку гарантію 1,5 мільйона гривень! До того ж окрім призів, найкращі гравці за всю серію поїдуть у грудні до Праги на івенти European Poker Tour за рахунок PokerMatch. Детальні правила акції розписані на офіційному сайті компанії. Всім удачі!