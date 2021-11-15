Игроки обогатились в Лондоне, Макао и Сочи на 3,5 миллиона! Что происходит на International Poker Cup

International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

На PokerMatch продолжается серия турниров International Poker Cup. Компания организовала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

Из них 12 прошли на этих выходных, где среди призеров было разыграно более 3,5 миллиона гривен. С пятницы по воскресенье PokerMatch проводил ивенты в Лондоне, Макао и Сочи.

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Так, одним из покорителей британской столицы стал амбассадор компании Михаил Гутый. Покерист феерил в нокаут-турнире по Холдему и за победу пополнил свой банкролл на 81 тысячу гривен.

Крупнейшим же событием последних дней стал субботний турнир Macau PKO, побивший гарантию в 1 миллион гривен. За финальным столом оказались двое известных украинских игроков Юрий Третьяк и Василий Забродский, но в итоге триумф праздновал игрок под ником pozitiff4uk2 из Червонограда.

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Это позволило ему поднять почти 200 тысяч гривен. Не остался без награды и стример PokerMatch Степан Соляник. Покерист затащил сочинский ивент по Омахе и добыл уже вторую награду на IPC.

На этой неделе пройдут завершающие ивенты серии. Организаторы проведут турниры в Париже, Берлине, Монако, Сеуле, Минске и Розвадове, тогда как вишенкой на торте обещают стать заключительные события в Киеве.

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Дата Время Турниру Бай-ин Гарантия 15.11. (пн) 19:00 Paris NLHE 200 грн 125 000 грн 15.11. (пн) 19:00 Paris Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 15.11. (пн) 19:30 Paris OFC 500 грн 80 000 грн 15.11. (пн) 20:00 Paris PKO 500 грн 400 000 грн 16.11. (вт) 19:00 Berlin NLHE 200 грн 125 000 грн 16.11. (вт) 19:00 Berlin Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 16.11. (вт) 19:30 Berlin OFC 500 грн 80 000 грн 16.11. (вт) 20:00 Berlin PKO 500 грн 400 000 грн 17.11. (ср) 19:00 Monaco NLHE 200 грн 125 000 грн 17.11. (ср) 19:00 Monaco Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 17.11. (ср) 19:30 Monaco OFC 500 грн 50 000 грн 17.11. (ср) 20:00 Monaco PKO 500 грн 400 000 грн 18.11. (чт) 19:00 Seoul NLHE 200 грн 125 000 грн 18.11. (чт) 19:00 Seoul Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 18.11. (чт) 19:30 Seoul OFC 500 грн 80 000 грн 18.11. (чт) 20:00 Seoul PKO 500 грн 400 000 грн 19.11. (пт) 19:00 Minsk NLHE 250 грн 175 000 грн 19.11. (пт) 19:00 Minsk Omaha 2 500 грн 400 000 грн 19.11. (пт) 19:30 Minsk OFC 1 000 грн 125 000 грн 19.11. (пт) 20:00 Minsk PKO 500 грн 500 000 грн 20.11. (сб) 19:00 Rozvadov NLHE 250 грн 175 000 грн 20.11. (сб) 19:00 Rozvadov Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 20.11. (сб) 19:30 Rozvadov OFC 2 500 грн 400 000 грн 20.11. (сб) 20:00 Rozvadov PKO 1 000 грн 750 000 грн 21.11. (вс) 19:00 Kyiv NLHE 250 грн 175 000 грн 21.11. (вс) 19:00 Kyiv Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 21.11. (вс) 19:30 Kyiv OFC 1 000 грн 125 000 грн 21.11. (вс) 20:00 Kyiv PKO 2 500 грн 1 500 000 грн

На Main Event International Poker Cup компания выставила немаленькую гарантию – 1,5 миллиона гривен! К тому же кроме призов, лучшие игроки за всю серию поедут в декабре в Прагу на ивенты European Poker Tour за счет PokerMatch. Детальные правила акции расписаны на официальном сайте компании. Всем удачи!