Господиня манікюрного салону виграла майже мільйон доларів у дебютній грі у покер

Казино Flamingo у Лас-Вегасі

Жінки в покері – це далеко не рідкість, тому вважати цей вид спорту виключно чоловічим невірно. За овальним столом грандіозних успіхів добивалися Ванесса Селбст, Марія Хо, Лів Боері та багато інших.

Нещодавно грандіозний успіх відсвяткувала дівчина-новачок у казино Flamingo у Лас-Вегасі. Представниця прекрасної статі, яка захотіла залишитися анонімом, зірвала прогресивний джекпот у новому вигляді покеру Face Up Pai Gow.

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У ньому беруть участь 53 карти, а руку дилера відразу відкривають. У грі бере участь і джокер, який може бути використаний як інша карта, щоб доповнити стріт або флеш.

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За перемогу дівчина отримала майже мільйон – 968,1 тис. доларів. Щаслива переможниця стверджує, що вона вперше грала в цей вид покеру. Успіх їй принесла одна з найсильніших комбінацій – стріт-флеш.

Хоч чемпіонка і побажала залишитися невідомою, вона розповіла, що є господаркою манікюрного салону у Вашингтоні. До Лас-Вегаса дівчина приїхала розвіятися на вихідні.