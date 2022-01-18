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Хозяйка маникюрного салона выиграла почти миллион долларов в дебютной игре в покер

Анатолий Дерека
18 января, 12:50
Анонимная победительница никогда ранее не играла за овальным столом. В Лас-Вегас девушка приехала на выходные и выиграла в необычном турнире

Казино Flamingo в Лас-Вегасе

Женщины в покере – это далеко не редкость, так что считать этот вид спорта исключительно мужским неверно. За овальным столом грандиозных успехов добивались Ванесса Селбст, Мария Хо, Лив Боэри и многие другие.

Недавно же грандиозный успех отпраздновала девушка-новичок в казино Flamingo в Лас-Вегасе. Представительница прекрасного пола, которая пожелала остаться анонимом, сорвала прогрессивный джекпот в новом виде покера Face Up Pai Gow.

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В нем участвуют 53 карты, а руку дилера сразу открывают. В игре участвует и джокер, который может быть использован в качестве другой карты, чтобы дополнить стрит или флеш.

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За победу девушка получила почти миллион – 968,1 тыс. долларов. Счастливая победительница утверждает, что она впервые играла в данный вид покера. Успех ей принесла одна из сильнейших комбинаций – стрит-флеш.

Хоть чемпионка и пожелала остаться неизвестной, она рассказала, что является хозяйкой маникюрного салона в Вашингтоне. В Лас-Вегас девушка приехала развеяться на выходные.