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Головна Гра Кіберспорт

Гарячий косплей на персонажа із "Гри у кальмари"! З такою красунею ви точно захочете пограти (фото)

Андрій Трофімов
2 листопада, 17:45
Блогер Alice with Cats переодяглася в наглядача із серіалу та підігріла соцмережі своїм зовнішнім виглядом

Гарячий косплей на наглядача із "Гри у кальмари"

Корейський серіал "Гра у кальмара" (Squid Game) за останні тижні став світовою сенсацією. Кінострічка виявилася найпопулярнішим серіалом на стрімінговій платформі Netflix.

Не дивно, що така культова кінострічка стала приводом для костюмованих переодягань. Так, один із відомих стримерів та косплеєрів Alice with Cats перетворилася на обслуговуючий персонал гри. Втім, вийшло набагато гарячіше, ніж в оригіналі.

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Косплеят та інших персонажів із серіалу. Так, користувач Instagram з Південної Кореї mastiffwitha4 опублікувала свою фотографію в образі ляльки-робота з гри "Тихіше їдеш – далі будеш".

Не пройшла повз "кальмарну" лихоманку і російська модель Крістіна Фінк, під ніком kalinka.fox в Instagram. Дівчина постала в образі Кан Се Бек, яка була однією з учасниць гри під номером 067.

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Нагадаємо, що Се Бек була однією із головних героїнь серіалу. За сценарієм дівчина потрапила до країни із Північної Кореї разом із братом. При цьому батько її загинув, а мати заарештували.