Горячий косплей на персонажа из "Игры в кальмара"! С такой красоткой вы точно захотите поиграть (фото)

Горячий косплей на надзирателя из "Игры в кальмара"

Корейский сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) за последние недели стал мировой сенсацией. Кинолента оказалась самым популярным сериалом на стриминговой платформе Netflix.

Неудивительно, что такая культовая кинолента стала поводом для костюмированных переодеваний. Так, один из известных стримеров и косплееров Alice with Cats перевоплотилась в обслуживающий персонал игры. Впрочем, вышло куда более горячо, чем в оригинале.

Реклама

Реклама

Косплеят и других персонажей из сериала. Так, пользователь Instagram из Южной Кореи mastiffwitha4 опубликовала свою фотографию в образе куклы-робота из игры "Тише едешь – дальше будешь".

Не прошла мимо "кальмарной" лихорадки и российская модель Кристина Финк, под ником kalinka.fox в Instagram. Девушка предстала в образе Кан Сэ Бек, которая была одной из участниц "игры" под номером 067.

Реклама

Читайте также: Netflix выпустил криптовалюту Squid, посвященную "Игре в кальмара"

Напомним, что Сэ Бек была одной из главных героинь сериала. По сценарию девушка попала в страну из Северной Кореи вместе с братом. При этом отец ее погиб, а мать была арестована.