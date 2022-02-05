4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Гаряче Дербі делла Мадонніна: де дивитись матч Інтер – Мілан – Ювентус та хто фаворит

Анатолій Дерека
5 лютого, 11:22
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Інтер та Мілан є конкурентами на чемпіонство у Серії А, проте "неррадзурі" мають перевагу

Інтер та Мілан претендують на Скудетто / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері відбудеться центральний матч 24-го туру італійської Серії А. У Дербі делла Мадонніна воюють Інтер та Мілан. Зустріч проходитиме на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 19:00.

Де дивитись матч Мілан – Інтер? У прямому ефірі поєдинок буде показано на Мегого. Букмекери також дали свій прогноз на переможця міланського дербі.

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На думку Parimatch, Інтер є явним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх "неррадзурі" становить 1.82, тоді як на Мілан – 4.30. Нічия ж оцінюється в 3.95. У відсотковому співвідношенні ймовірність подій така:

  • перемога Інтера – 52%
  • нічия – 25%
  • перемога Мілана – 23%

Команди йдуть у лідируючій групі Серії А, претендуючи на Скудетто. Щоправда, у Інтера шансів значно більше. Команда Сімоне Індзагі очолює турнірну таблицю, випереджаючи Наполі та Мілан на чотири очки. При цьому у змій ще є гра в запасі.

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Поточна форма Інтера викликає захоплення – лише одна нічия в останніх 10 турах при дев'яти перемогах. А ось Мілан трохи пригальмував, програвши Спеції та зігравши внічию з Ювентусом в останніх двох іграх.

Мілан має намір не відставати від сусідів по місту у боротьбі за Скудетто / Фото: Getty Images

Команди вже зустрічалися у листопаді та закінчили поєдинок внічию (1:1). Забивали лише гравці Інтера – Чалханоглу з пенальті та Де Врей у свої ворота.