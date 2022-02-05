Гаряче Дербі делла Мадонніна: де дивитись матч Інтер – Мілан – Ювентус та хто фаворит

Інтер та Мілан претендують на Скудетто / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері відбудеться центральний матч 24-го туру італійської Серії А. У Дербі делла Мадонніна воюють Інтер та Мілан. Зустріч проходитиме на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 19:00.

Де дивитись матч Мілан – Інтер? У прямому ефірі поєдинок буде показано на Мегого. Букмекери також дали свій прогноз на переможця міланського дербі.

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На думку Parimatch, Інтер є явним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх "неррадзурі" становить 1.82, тоді як на Мілан – 4.30. Нічия ж оцінюється в 3.95. У відсотковому співвідношенні ймовірність подій така:

перемога Інтера – 52%

нічия – 25%

перемога Мілана – 23%

Команди йдуть у лідируючій групі Серії А, претендуючи на Скудетто. Щоправда, у Інтера шансів значно більше. Команда Сімоне Індзагі очолює турнірну таблицю, випереджаючи Наполі та Мілан на чотири очки. При цьому у змій ще є гра в запасі.

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Поточна форма Інтера викликає захоплення – лише одна нічия в останніх 10 турах при дев'яти перемогах. А ось Мілан трохи пригальмував, програвши Спеції та зігравши внічию з Ювентусом в останніх двох іграх.

Мілан має намір не відставати від сусідів по місту у боротьбі за Скудетто / Фото: Getty Images

Команди вже зустрічалися у листопаді та закінчили поєдинок внічию (1:1). Забивали лише гравці Інтера – Чалханоглу з пенальті та Де Врей у свої ворота.