Горячее Дерби делла Мадоннина: где смотреть матч Интер – Милан – Ювентус и кто фаворит

Интер и Милан претендуют на Скудетто / Фото: Getty Images

Сегодня вечером состоится центральный матч 24-го тура итальянской Серии А. В Дерби делла Мадоннина сразятся Интер и Милан. Встреча пройдет на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:00.

Где смотреть матч Милан – Интер? В прямом эфире поединок будет показан на Мегого. Также букмекеры дали свой прогноз на победителя миланского дерби.

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По мнению Parimatch, Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:

победа Интера – 52%

ничья – 25%

победа Милана – 23%

Команды идут в лидирующей группе Серии А, претендуя на Скудетто. Правда, у Интера шансов куда больше. Команда Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу, опережая Наполи и Милан на четыре очка. При этом у "змей" еще есть игра в запасе.

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Текущая форма Интера вызывает восторг – лишь одна ничья в последних 10-ти турах при девяти победах. А вот Милан немного притормозил, проиграв Специи и сыграв вничью с Ювентусом в последних двух играх.

Милан намерен не отставать от соседей по городу в борьбе за Скудетто / Фото: Getty Images

Команды уже встречались в ноябре и закончили поединок вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.