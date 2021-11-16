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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
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Гаряча покеристка у зеленій міні-сукні похвалилася новими туфлями за тисячу євро (фото)

Андрій Трофімов
16 листопада, 21:55
Найкраща покеристка України Ольга Єрмольчева розповіла, як не встояла перед спокусою та витратила чималу суму на взуття

Ольга Єрмольчева придбала туфлі за 995 євро / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Гаряча покеристка Ольга Єрмольчева є найкращою представницею України в картах. Дівчина також є активним користувачем соцмереж.

Ольга заробила на покері понад 200 тисяч доларів, а тепер ще й підкорює Instagram. Там на Єрмольчеву підписано 12,5 тисяч фоловерів, яких дівчина балує крутими фотографіями щодня.

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Так, нещодавно Ольга опублікувала фото в апетитній зеленій сукні та нових туфлях від Yves Saint Laurent. Дівчина зізналася, що витратила аж 995 євро у Стамбулі на взуття для того, щоб підняти настрій.

"Ось нещодавно була в Стамбулі проїздом і так мені було погано, що я вирішила витратити всю готівку на босоніжки. Підняти собі настрій, так би мовити. Скажу чесно, я їх давно хотіла, але ціна була дуже високою.

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Я просто періодично заходила на сайт YSL і сумно зітхала. Ще іноді я заходила в київський бутік, але там ніколи не було ані мого розміру, ані потрібної висоти підбора – лише 8 см. Навіщо мені такий підбор здався? Ні туди, ні сюди все одно, що грілка холодна, кенгуру без сумки, спрайт без газу.

І тут – все склалося! Я в Стамбулі, з потрібною моделлю цих приголомшливих босоніжок і з гаманцем, що схуднув на 995 євро. А щастя зате скільки!

Зазначимо, що Ольга є не лише найкращою покеристкою в Україні, а й переможцем Кубка Націй-2019. Тоді дівчина увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою створила сенсацію на турнірі та була визнана найкращим гравцем івента.