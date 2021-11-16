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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
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Горячая покеристка в зеленом мини-платье похвасталась новыми туфлями за тысячу евро (фото)

Андрей Трофимов
16 ноября, 21:55
Лучшая покеристка Украины Ольга Ермольчева рассказала, как не устояла перед соблазном и потратила немаленькую сумму на обувь

Ольга Ермольчева приобрела туфли за 995 евро / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Горячая покеристка Ольга Ермольчева является лучшей представительниц Украины в картах. Девушка также активным пользователем соцсетей.

Ольга заработала на покере более 200 тысяч долларов, а теперь еще и покоряет Instagram. Там на Ермольчеву подписано 12,5 тысячи фолловеров, которых девушка балует крутыми фотографиями ежедневно.

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Так, недавно Ольга опубликовала фото в аппетитном зеленом платьице и новых туфлях от Yves Saint Laurent. Девушка призналась, что потратила аж 995 евро в Стамбуле на обувь для того, чтобы поднять себе настроение.

"Вот недавно была в Стамбуле проездом и так мне было плохо, что я решила потратить всю наличку на босоножки. Поднять себе настроение, так сказать. Скажу честно, я их давно хотела, но цена была прям очень высокой.

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Я просто периодически заходила на сайт YSL и печально вздыхала. Еще иногда я заходила в киевский бутик, но там никогда не было ни моего размера, ни нужной высоты каблука – только 8 см. Зачем мне такой каблук сдался? Ни туда, ни сюда, все равно, что грелка холодная, кенгуру без сумки, спрайт без газа.

И тут – все сложилось! Я в Стамбуле, с нужной моделью этих потрясающих босоножек и с похудевшим на 995 евро кошельком. А счастья зато сколько!"

Отметим, что Ольга является не только лучшей покеристкой в Украине, но и победителем Кубка Наций-2019. Тогда девушка вошла в состав сборной Украины по спортивному покеру, с которой сотворила сенсацию на турнире и была признана лучшим игроком ивента.