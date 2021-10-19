19 жовтня 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 жовтня 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сіті 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 26’
Шахтар 0
Реал 0
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Гаряча леді підігріла Світову серію покеру глибоким декольте (фото)

Андрій Трофімов
19 жовтня, 21:30
Ванесса Кейд поки не може виграти золотий браслет WSOP, але вже встигла справити враження в Лас-Вегасі

Ванесса Кейд вражає покеристів на WSOP / Фото: Instagram Ванесси Кейд

У ці дні Лас-Вегас зібрав у себе найкращих гравців на Світової серії покеру 2021. Зірки овального столу з'їхалися в казино Rio, щоб розділити 88 золотих браслетів.

Серед них і канадська профі Ванесса Кейд. Красуня вже чотири рази потрапила в призи на цій WSOP, однак від перемоги поки була далека.

Так, на останньому івент H.O.R.S.E Ванесса і зовсім не потрапила в призи, проте все ж підкорила громадськість своєю красою. Так, канадка прийшла на турнір в кофті з глибоким вирізом, зачарувавши опонентів глибоким декольте.

Відзначимо, що раніше дівчина попрацювала продюсером симуляторів в Disney Interactive Studios, BioWare та Lucasfilm. Все ж у 2010 році Ванесса вирішила сісти за покерний стіл і зайнятися цим видом спорту професійно.

Голосно говорити про себе Кейд змусила в минулому році, показавши свою феміністичну позицію. Справа в тому, що у неї був підписаний непоганий контракт з відомим покер-румом, однак вона його не побоялася публічно розірвати.

Причина – підписання організацією Дена Білзеряна, який відомий своєю епатажною поведінкою в Instagram. Дійшло навіть до того, що Ден обізвав Ванессу "дівчиною легкої поведінки", а вона назвала Білзеряна "ненависником жінок".

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